Công nghệ 18/8: Apple phát hành Public Beta 4 cho iOS 27 và macOS 27

Apple phát hành Public Beta 4

Apple vừa chính thức tung ra bản Public Beta 4 cho iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 và tvOS 27, chỉ vài giờ sau khi phát hành bản Developer Beta 6. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các hệ điều hành mới được ra mắt chính thức trong vài tuần tới.

Apple hiện đang tung ra bản beta công khai số 4 của iOS 27, cùng với các bản cập nhật tương ứng cho một số nền tảng khác của hãng. (Ảnh: 9to5)

Ở macOS 27, Apple giới thiệu hình nền mới cùng thiết kế lại nút điều khiển cửa sổ “stoplight” trong phiên bản Golden Gate. iOS 27 cũng mang đến hiệu ứng thông báo được tinh chỉnh, trong khi ứng dụng Preview trên Mac đã được cập nhật biểu tượng để đồng bộ với iOS. Những lỗi giao diện như Pinned Messages từ bản beta trước cũng đã được khắc phục.

Người dùng có thể tham gia chương trình Public Beta qua trang web Apple Beta Software Program. Apple khuyến nghị nên cài đặt trên thiết bị phụ để tránh rủi ro, và nếu dùng máy chính thì cần sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật.

Google phát hành Android 17 QPR1 Beta 9 cho Pixel

Google vừa tung ra Android 17 QPR1 Beta 9 dành cho các thiết bị Pixel, tiếp nối bản QPR2 Beta 3 được phát hành trước đó. Dù đã ở giai đoạn cuối, QPR1 vẫn nhận thêm bản cập nhật nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng trước khi bản ổn định ra mắt.

Bản Beta 9 đi kèm bản vá bảo mật tháng 7/2026 và khắc phục nhiều lỗi quan trọng. Trong đó có lỗi thanh điều hướng không hoạt động sau khi dùng Circle to Search, tình trạng âm thanh lớn bất thường khi phát media, lỗi thiết bị tự khởi động lại liên tục, biểu tượng trên thanh tác vụ biến mất trên thiết bị gập, cùng vấn đề hao pin ngẫu nhiên.

Người dùng Pixel từ thế hệ 6 đến Pixel 10, bao gồm cả các phiên bản Pro, Fold và Tablet, đều có thể cài đặt qua chương trình Android Beta Program. Google khuyến nghị báo lỗi bằng ứng dụng Android Beta Feedback để cải thiện chất lượng trước khi phát hành chính thức.

Reddit thử nghiệm bài đăng dạng video và âm thanh

Reddit đang tiến hành thử nghiệm mới cho phép người dùng xem và nghe các bài đăng thay vì chỉ đọc văn bản. Tính năng này hiện được triển khai giới hạn trên ứng dụng và website, nhằm biến các bài viết và bình luận trở nên sinh động hơn.

Biểu tượng ứng dụng Reddit. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Reddit, các bài đăng được chuyển đổi thành video hoặc audio vẫn giữ nguyên nội dung gốc, đồng thời bổ sung phần trình bày bằng giọng đọc hoặc clip ngắn. Một ví dụ ban đầu là bài viết trong r/boardgames từ 8 năm trước đã được biến thành video dài 3 phút với giọng đọc AI và phần văn bản đi kèm.

Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng nội dung đa phương tiện, sau khi Reddit đã giới thiệu tính năng bình luận bằng video hồi tháng 6. Công ty kỳ vọng định dạng mới sẽ thu hút thêm người dùng và giữ chân những người chỉ ghé qua để tham khảo.