Quy định niêm yết dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

Khi dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu lên sàn dữ liệu thì đều phải trải qua kiểm tra, đánh giá, thẩm định dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu sau đó mới được niêm yết trên sàn. Quá trình đó phải tuân thủ theo quy định cụ thể tại Điều 20, 21 của Nghị định:

Kiểm tra, đánh giá, thẩm định dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu được Bên bán lựa chọn thực hiện việc hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá, thẩm định theo phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận, bao gồm:

a) Kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ;

b) Đối chiếu thông tin, tài liệu do Bên bán cung cấp về nguồn gốc, quyền cung cấp, khai thác, sử dụng và giao dịch đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu;

c) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch của Bên bán theo Điều 16 Nghị định này;

d) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu theo Điều 17 Nghị định này;

đ) Đánh giá nguồn gốc, tính hợp pháp, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trong phạm vi chuyên môn và dịch vụ đã thỏa thuận;

e) Lập kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định và gửi Bên bán, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu.

Các trường hợp KHÔNG ĐƯỢC thực hiện kiểm tra, đánh giá, thẩm định dữ liệu, sản phẩm dữ liệu

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu không được thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu cung cấp với vai trò là Bên bán;

b) Có quyền, lợi ích liên quan có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định;

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp Bên bán nộp trực tiếp hồ sơ chưa có báo cáo kết quả thẩm định, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu chuyển hồ sơ đến tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu do Bên bán lựa chọn để thẩm định theo khoản 1 Điều này.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu thực hiện kiểm tra hồ sơ theo khoản 4 Điều này.

Quy định hồ sơ đề nghị niêm yết sản phẩm dữ liệu

4. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị niêm yết, bao gồm:

a) Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và thống nhất của hồ sơ;

b) Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch của Bên bán theo Điều 16 Nghị định này;

c) Kiểm tra việc đáp ứng điều kiện đối với dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu theo Điều 17 Nghị định này;

d) Kiểm tra thông tin, tài liệu quy định tại Điều 19 Nghị định này;

đ) Xem xét kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu và thực hiện lại việc kiểm tra, đánh giá, thẩm định nếu cần thiết;

e) Kiểm tra, xác định tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

g) Yêu cầu Bên bán hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu khi cần thiết. Trường hợp cần thiết để làm rõ nội dung hồ sơ, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu được lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, chuyên gia hoặc chủ thể có liên quan.

5. Trường hợp tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu đồng thời cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu thì được thực hiện thẩm định theo khoản 1 Điều này, nhưng phải bảo đảm tách biệt giữa bộ phận thực hiện thẩm định và bộ phận kiểm tra, quyết định niêm yết; không được thẩm định hồ sơ và dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu cung cấp với tư cách Bên bán hoặc đối với giao dịch mà mình có quyền, lợi ích liên quan.

6. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu quyết định:

a) Phê duyệt niêm yết khi Bên bán và dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định;

b) Yêu cầu Bên bán sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi thông tin, tài liệu chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc cần được làm rõ;

c) Yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu kiểm tra, đánh giá, thẩm định thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu khi kết quả chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc cần được làm rõ;

d) Từ chối niêm yết khi Bên bán hoặc dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu không đáp ứng điều kiện theo quy định. Việc từ chối phải được thông báo cho Bên bán và nêu rõ lý do.

7. Kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sàn dữ liệu không thay thế trách nhiệm kiểm tra và quyết định phê duyệt hoặc từ chối niêm yết của tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu.

Niêm yết dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu

1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu thực hiện niêm yết dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu sau khi quyết định phê duyệt niêm yết theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Quy định thông tin niêm yết trên sàn dữ liệu

2. Thông tin niêm yết bao gồm:

a) Tên và loại dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu;

b) Thông tin về Bên bán;

c) Thông tin về nguồn gốc, phương thức thu thập, tạo lập và tính hợp pháp của dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu;

d) Đặc tính kỹ thuật, định dạng, các trường thông tin và thông số khác có liên quan đến dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu;

đ) Thông tin về chất lượng, mức độ chính xác, đầy đủ, cập nhật và các hạn chế của dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu;

e) Giá, phương thức thanh toán và phạm vi quyền khai thác, sử dụng được cấp;

g) Tên tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian dữ liệu trên sản dữ liệu, phạm vi và kết quả kiểm tra, đánh giá, thẩm định;

h) Các thông tin khác theo quy định tại Điều 19 Nghị định này và Quy chế hoạt động của sàn dữ liệu.

3. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm bảo đảm nội dung niêm yết phù hợp với hồ sơ đã được phê duyệt và công bố các thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên bán có trách nhiệm kiểm tra thông tin trước khi niêm yết; cập nhật kịp thời khi có thay đổi và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin cập nhật.

Các trường hợp tạm ngừng hoặc hủy niêm yết sản phẩm dữ liệu

4. Tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu quyết định tạm ngừng hoặc hủy niêm yết trong các trường hợp sau đây:

a) Dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu được xác định có nguồn gốc hoặc phương thức thu thập, tạo lập không đúng quy định pháp luật;

b) Bên bán không còn đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu;

c) Dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định này;

d) Chất lượng dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu không đáp ứng nội dung công bố hoặc cam kết và Bên bán không khắc phục trong thời hạn được yêu cầu;

đ) Bên bán cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không trung thực hoặc không cập nhật thay đổi làm ảnh hưởng đến điều kiện niêm yết;

e) Theo quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền;

g) Bên bán đề nghị hủy niêm yết;

h) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của sàn dữ liệu.

5. Khi tạm ngừng hoặc hủy niêm yết, tổ chức kinh doanh dịch vụ sàn dữ liệu có trách nhiệm:

a) Thông báo cho Bên bán, các bên có liên quan và công khai trạng thái của dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu trên sàn dữ liệu;

b) Thực hiện biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Bên mua đã giao dịch trước thời điểm tạm ngừng hoặc hủy niêm yết;

c) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ việc đối soát, tra cứu, giải quyết tranh chấp và kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Thực hiện biện pháp khác theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của sàn dữ liệu./.