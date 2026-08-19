Thu phí quản lý ví ETC: Người dùng băn khoăn, doanh nghiệp giải thích

Từ ngày 1/8/2026, khách hàng cá nhân sử dụng ví điện tử VETC hoặc Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông phải trả 6.600 đồng/tháng. Với khách hàng doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng/ví. Khoản phí mới được áp dụng trên quy mô hàng triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Vì sao VETC thu phí quản lý ví?

Từ ngày 1/8, nhiều chủ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC và ePass nhận được thông báo về việc áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử.

Cụ thể, khách hàng cá nhân phải trả 6.600 đồng/tháng/ví, đã bao gồm VAT. Đối với khách hàng doanh nghiệp, mức phí là 66.000 đồng/tháng/ví. Khoản phí được thu định kỳ, trừ trực tiếp theo phương thức thanh toán liên kết và có hóa đơn điện tử.

Như vậy, với khách hàng cá nhân, tổng chi phí trong một năm là 79.200 đồng nếu duy trì ví điện tử đủ 12 tháng. Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp sẽ phải trả 792.000 đồng/năm cho mỗi ví.

VETC và ePass là hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đang được triển khai rộng rãi trên toàn quốc; việc các nhà cung cấp áp dụng phí dịch vụ đang nhận được sự quan tâm của người sử dụng.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm, cả nước hiện có 6.675.015 phương tiện đang lưu hành, gồm 4.394.102 xe con, 164.842 xe khách, 1.741.635 xe tải, 45.406 ô tô chuyên dùng và 329.030 các loại khác.

Đáng chú ý, khoảng 99% số phương tiện đã được dán tài khoản giao thông, tương đương hơn 6,6 triệu phương tiện. Đây là quy mô rất lớn, cho thấy khoản phí quản lý ví điện tử 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng doanh nghiệp có thể tác động tới hàng triệu chủ phương tiện trên cả nước.

Khoản phí này được thu định kỳ hàng tháng đối với các Ví điện tử VETC đã đủ điều kiện định danh và liên kết tài khoản ngân hàng theo quy định. VETC cho biết, việc thu phí được thực hiện theo điều kiện, điều khoản và biểu phí đã công bố; đồng thời doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử và kê khai theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, VETC nhấn mạnh, đây không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và cũng không phải khoản phí tính trên từng lượt phương tiện qua trạm.

Khoản tiền được xác định là phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC.

Theo VETC, trong giai đoạn đầu triển khai ví điện tử, doanh nghiệp chưa thu phí quản lý tài khoản nhằm tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận dịch vụ và hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. VETC đồng thời chủ động hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành, xử lý giao dịch và kết nối với ngân hàng, đối tác.

Tuy nhiên, khi quy mô người dùng và giao dịch tăng lên, hệ thống cũng phát sinh nhiều chi phí vận hành liên tục.

VETC cho biết, để duy trì dịch vụ, doanh nghiệp phải bảo đảm hệ thống hoạt động 24/7, đồng thời đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn và bảo mật giao dịch.

Các khoản chi phí bao gồm chi phí trả cho ngân hàng liên quan đến việc nạp tiền, liên thông và đối soát giao dịch; vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ; giám sát, bảo đảm an toàn thông tin và phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, VETC còn phải duy trì hệ thống lập hóa đơn điện tử, tiếp nhận và xử lý tra soát, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng cũng như đầu tư mở rộng năng lực hệ thống khi số lượng người dùng và giao dịch tiếp tục tăng.

Khách hàng băn khoăn khi phát sinh thêm khoản phí

Việc thu phí quản lý tài khoản khiến một số khách hàng cho rằng cần được giải thích rõ hơn, nhất là với những người ít sử dụng phương tiện hoặc có nhiều phương tiện cùng liên kết với hệ thống.

Anh Phạm Văn Công (Hà Nội), một người sử dụng ETC cho biết: “Trước đây tôi nghĩ việc nạp tiền, duy trì tài khoản giao thông là để phục vụ thanh toán phí qua trạm. Bây giờ phát sinh thêm phí quản lý ví hàng tháng thì tôi khá bất ngờ. 6.600 đồng không phải số tiền lớn, nhưng nếu đã sử dụng nhiều năm thì khách hàng cần được thông báo rõ từ trước về lý do thu và cách tính phí".

Theo anh Công, điều khiến người sử dụng quan tâm không chỉ là số tiền phải trả mà còn là việc phí được thu theo Ví điện tử hay theo phương tiện, đặc biệt với những người có nhiều xe.

“Gia đình tôi có vài phương tiện. Nếu mỗi ví đều phát sinh một khoản phí hàng tháng thì tổng số tiền không còn là vài nghìn đồng nữa. Tôi nghĩ VETC cần làm rõ trường hợp khách hàng có nhiều phương tiện thì tính phí như thế nào”, anh Công nói.

Trong khi đó, chị Dư Thị Yến, một khách hàng sử dụng tài khoản VETC cho rằng, việc thu phí cần đi kèm với chất lượng dịch vụ tương xứng.

“Khách hàng có thể chấp nhận một khoản phí nhỏ nếu dịch vụ thực sự ổn định, việc nạp tiền, thanh toán, tra soát đều nhanh và thuận tiện. Nhưng nếu đã thu phí thì tôi mong VETC phải bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, nhất là những lúc phương tiện qua trạm đông”, chị Yến chia sẻ.

Một số khách hàng cũng đặt câu hỏi về những tài khoản ít sử dụng hoặc phương tiện không thường xuyên qua các trạm thu phí. Theo họ, nếu tài khoản vẫn phải duy trì phí đều đặn hàng tháng trong khi gần như không phát sinh giao dịch, doanh nghiệp cần có chính sách phù hợp để tránh tạo cảm giác khách hàng phải trả tiền cho một dịch vụ ít sử dụng.

Ông Nguyễn Đăng Bộ, chủ một doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội cho rằng, mức phí đối với khách hàng doanh nghiệp đáng chú ý hơn khi doanh nghiệp có nhiều phương tiện.

“66.000 đồng một ví mỗi tháng không phải quá lớn nếu chỉ có một phương tiện. Nhưng doanh nghiệp vận tải có hàng chục, thậm chí hàng trăm xe thì chi phí cộng dồn sẽ đáng kể. Doanh nghiệp cần được thông tin thật rõ về cơ chế tính phí, đối tượng áp dụng và trường hợp nào được miễn hoặc không phải duy trì ví”, ông Bộ nói.