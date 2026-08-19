Không phải luật sư, bác sĩ hay kế toán, đây là ngành nghề lọt TOP 1 ưu tiên khi hẹn hò: Chỉ cần nghe tên cũng khiến đối phương "đổ gục"

John Baek, 32 tuổi, độc thân và đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng trong những buổi hẹn đầu tiên, anh thường rơi vào một tình huống khó xử: không muốn tiết lộ nơi mình làm việc.

Baek là kỹ sư chip nhớ tại Samsung Electronics, một trong những tập đoàn hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI toàn cầu. Lợi nhuận tăng vọt giúp anh dự kiến nhận khoản thưởng lên tới hàng trăm nghìn USD - số tiền tương đương thu nhập nhiều năm của một người Hàn Quốc bình thường.

Baek và các đồng nghiệp bắt đầu tự hỏi liệu sự quan tâm ngày càng lớn từ những người khác giới có thực sự xuất phát từ tình cảm hay chỉ đơn giản là vì thu nhập của họ đang tăng mạnh.

Annie Kwon, một kỹ sư chip tại Samsung Electronics chọn yêu người cùng ngành để bớt rắc rối - Ảnh: Annie Kwon

“Trước đây, các kỹ sư chip của Samsung chưa bao giờ phải bận tâm đến những chuyện như thế này”, Baek nói.

Cơn bùng nổ công nghệ đang thúc đẩy kinh tế và thị trường chứng khoán Hàn Quốc, đồng thời làm thay đổi cả “giá trị trên thị trường hẹn hò” của những người độc thân làm việc trong ngành bán dẫn. Họ giờ được săn đón chẳng khác gì những con chip nhớ mà các công ty AI cần để xây thêm trung tâm dữ liệu.

Trong nhiều năm, nhân viên Samsung và SK Hynix (công ty con của SK Group Hàn Quốc) vẫn đứng sau các luật sư, bác sĩ hay kế toán trong danh sách những nghề nghiệp được đánh giá cao khi lựa chọn bạn đời. Nhưng lần đầu tiên, họ đang dần bắt kịp, theo các công ty mai mối tại Hàn Quốc.

Một kỹ sư chip của Samsung Electronics gần đây xuất hiện trên một chương trình hẹn hò và nhận được sự quan tâm của ba phụ nữ. “Anh ấy tạo cảm giác rất đáng tin cậy”, một người trong số đó nhận xét.

Một người đàn ông để lộ chiếc áo có logo SK Hynix trong một tiểu phẩm đang gây sốt của chương trình ‘Saturday Night Live Korea’ - Ảnh: Coupang Play

Vị thế ngày càng cao của nhân viên SK Hynix thậm chí trở thành chất liệu cho một tiểu phẩm lan truyền trên chương trình Saturday Night Live Korea.

Trong tiểu phẩm, một người đàn ông đầu hói, ăn mặc xuề xòa bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp nhưng lập tức bị nhân viên phớt lờ. Chỉ đến khi anh cởi áo khoác, để lộ chiếc áo có dòng chữ “SK Hynix” phía sau, thái độ của nữ nhân viên mới thay đổi.

“Thần Hynix!”, cô hét lên.

Năm nay, khoản thưởng trung bình của nhân viên Samsung được dự báo vào khoảng 400.000 USD, trong khi con số này tại SK Hynix có thể lên tới khoảng 500.000 USD.

Những khoản tiền này khiến Charlie Moon, người sắp bắt đầu công việc kỹ sư tại SK Hynix, trở thành “mục tiêu” thường xuyên của bạn bè cha mẹ anh.

Họ thường hỏi Moon đã có người yêu hay chưa. Anh chỉ có thể lịch sự trả lời rằng mình đang có một người bạn gái và mối quan hệ khá nghiêm túc.

Annie Kwon, 26 tuổi, nữ kỹ sư chip tại Samsung, cho rằng mình đã tìm ra cách đơn giản nhất để không phải băn khoăn về động cơ của những người muốn hẹn hò với mình: không hẹn người ngoài ngành. Bạn trai của cô hiện cũng là một nhân viên thuộc bộ phận bán dẫn của Samsung.

Khoản thưởng trung bình của nhân viên Samsung và SK Hynix dự báo tăng mạnh - Ảnh:

Jung Da-kyung, một sinh viên luật, kể rằng một người bạn của cô từng nhờ anh rể - nhân viên SK Hynix - giới thiệu mình với một đồng nghiệp trong công ty. Tuy nhiên, lời đề nghị bị từ chối. Bạn của Jung được cho biết rằng nhân viên SK Hynix giờ gần như chỉ hẹn hò với đồng nghiệp.

Điều đó khiến Jung trở thành trường hợp ngày càng hiếm. Bạn trai cô làm việc tại bộ phận chip của Samsung.

“Họ biết giá trị của mình đang tăng lên”, Jung nói và cho rằng mối quan hệ của cô hiện vẫn khá ổn.

Sự giàu lên đột ngột của ngành chip cũng khiến những người từng rời Samsung và SK Hynix ngay trước khi cơn sốt chip nhớ bùng nổ không khỏi tiếc nuối.

Một cựu nhân viên SK Hynix sau khi nghỉ việc đã chuyển sang làm người sáng tạo nội dung về tài chính cá nhân. Cô xuất bản một cuốn sách về đầu tư bán chạy, sở hữu bốn bất động sản và tích lũy tài sản ròng khoảng 1,5 triệu USD.

Kim Young-won, một nhiếp ảnh gia tại Seoul, tiếc nuối vì không có mối liên hệ nào với các nhà sản xuất chip - Ảnh: WSJChú thích ảnh

Dù vậy, trong một video đăng gần đây trên YouTube, người phụ nữ có biệt danh “Rabbit Habbit” vẫn tiếc nuối vì đã rời SK Hynix, khi công ty có thể còn duy trì những khoản thưởng hàng trăm nghìn USD trong nhiều năm tới.

Còn Kelly Jeong, 30 tuổi, từng hẹn hò với một nhân viên SK Hynix trong khoảng ba năm. Hai người chia tay cách đây hơn một năm.

Hiện Jeong đã có bạn trai mới, người không làm trong ngành chip. Cô không hối tiếc về quyết định chia tay người cũ, ngoại trừ một điều.

“Tôi cứ tự hỏi”, Jeong nói, “tại sao lúc đó mình không mua cổ phiếu SK Hynix nhỉ?”