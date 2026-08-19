Cảnh báo mã độc Android mới mà người dân cần cảnh giác: Giả danh ngân hàng bòn rút tiền qua NFC

Theo The Hacker News, người dùng điện thoại Android đang có rủi ro an toàn thông tin và tài sản khi một chiến dịch tấn công tinh vi bằng mã độc Android mới đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng đang diễn ra.

Mọi chuyện thường bắt đầu bằng một cuộc gọi hoặc tin nhắn mạo danh nhân viên ngân hàng. Kẻ gian sử dụng các kịch bản đánh vào tâm lý như hỗ trợ xử lý sự cố tài khoản, xác minh danh tính hay bảo vệ thẻ để tạo lòng tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng sẽ yêu cầu cài đặt một ứng dụng Android với lý do hỗ trợ kỹ thuật. Điểm đáng sợ là tệp cài đặt (APK) này đôi khi được cá nhân hóa bằng chính tên của nạn nhân, khiến nhiều người lầm tưởng đây là ứng dụng chính thống. Tuy nhiên, việc ứng dụng có tên trùng khớp hoàn toàn không đồng nghĩa với sự an toàn, mà chỉ cho thấy tin tặc đã thu thập thông tin cá nhân từ trước.

Ảnh minh họa

Sau khi ứng dụng độc hại được cài đặt, mã độc điều khiển từ xa SpyNote sẽ lập tức giành quyền kiểm soát thiết bị. Từ đây, tin tặc có thể thao tác trên điện thoại của nạn nhân và âm thầm cài thêm một loại mã độc khác mang tên WindRelay mà không cần sử dụng đến tính năng chia sẻ màn hình.

Bước tiếp theo của thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm khi kẻ gian sẽ hướng dẫn nạn nhân đưa thẻ ngân hàng lại gần mặt lưng điện thoại với lý do "xác minh thông tin". Ngay lúc đó, WindRelay sẽ kích hoạt và sử dụng công nghệ giao tiếp trường gần (NFC) để đọc toàn bộ dữ liệu từ thẻ. Dữ liệu này lập tức được truyền về thiết bị giả lập của kẻ tấn công ở một địa điểm khác, giúp chúng thực hiện các giao dịch thanh toán trót lọt mà nạn nhân không hề hay biết.

Các chuyên gia bảo mật từ Group-IB nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa SpyNote và WindRelay không chỉ dừng lại ở việc trộm tiền qua thẻ. Với quyền kiểm soát thiết bị, tin tặc hoàn toàn có thể đăng ký các khoản vay gian lận, đẩy nạn nhân vào rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Để tự bảo vệ mình, người dùng cần tuyệt đối cảnh giác trước các yêu cầu cài đặt ứng dụng từ tệp APK bên ngoài, không cấp quyền truy cập thiết bị cho phần mềm lạ và không bao giờ đưa thẻ ngân hàng quét qua điện thoại hay đọc mã OTP, mã PIN cho người khác.

Cần nhớ rằng không một ngân hàng nào yêu cầu khách hàng cài phần mềm không rõ nguồn gốc hay cho phép người lạ điều khiển điện thoại từ xa. Bạn chỉ nên tải ứng dụng từ cửa hàng chính thức Google Play, thường xuyên cập nhật hệ điều hành và nếu lỡ cài đặt phần mềm đáng ngờ, hãy lập tức ngắt kết nối mạng rồi liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp.