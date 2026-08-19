Đã rà soát hơn 115 triệu thuê bao để phòng ngừa gian lận số

Hơn 115 triệu thuê bao di động đang hoạt động đã được rà soát, trong đó khoảng 102 triệu số được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào ứng dụng VNeID. Đây là lớp dữ liệu quan trọng để các ngân hàng nâng cao hiệu quả xác thực khách hàng và phòng ngừa gian lận.

Thông tin trên do đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp về kết quả làm sạch số thuê bao di động và cơ chế phối hợp với ngành ngân hàng trong đối chiếu thông tin chủ tài khoản.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các doanh nghiệp viễn thông; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, đồng thời duy trì dữ liệu thuê bao "đúng, đủ, sạch, sống", bảo đảm chính chủ.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp chuẩn hóa dữ liệu thuê bao.

Trong giai đoạn 2022-2023, khoảng 125 triệu thuê bao được rà soát, trong đó 17 triệu số có thông tin không hợp lệ được xử lý. Qua đó, dữ liệu của các thuê bao đang hoạt động từng bước được chuẩn hóa, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với quá trình này, Luật Viễn thông năm 2023 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn trước khi kích hoạt SIM. Theo đó, số định danh cá nhân, họ tên và ngày sinh của chủ thuê bao phải được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời áp dụng cuộc gọi ghi hình để kiểm tra, xác minh khách hàng và OTP đối với SIM thứ hai trở đi.

Để tiếp tục xử lý tình trạng SIM không chính chủ, ngày 31/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN. Quy định mới cho phép người dân tra cứu trên VNeID toàn bộ số thuê bao đứng tên mình tại các mạng di động, xác nhận số đang sử dụng và từ chối những số không thuộc quyền sử dụng.

Sau 4 tháng triển khai, với sự phối hợp của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và các doanh nghiệp viễn thông, hơn 115 triệu thuê bao đang hoạt động đã được rà soát.

Trong số này, khoảng 102 triệu số được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ và tích hợp vào Ví giấy tờ của công dân trên VNeID; khoảng 13 triệu số bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành các yêu cầu theo quy định.