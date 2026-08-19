Thêm doanh nghiệp trở thành đối tác toàn cầu của OpenAI

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Các doanh nghiệp đạt chứng nhận OpenAI Select partner là những công ty công nghệ, tích hợp hệ thống hoặc tư vấn quản lý hàng đầu được OpenAI lựa chọn trực tiếp; có năng lực chuyên môn cao trong việc xây dựng, bán, triển khai và cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình GPT, API và dịch vụ quản trị vận hành AI.

Trước đó, tháng 6-2026, OpenAI công bố OpenAI Partner Network - mạng lưới đối tác công nghệ đại diện triển khai AI của OpenAI trên thế giới với những tiêu chuẩn khắt khe. Theo đó, OpenAI cho biết trong năm 2026 đang đầu tư 150 triệu USD cho hệ sinh thái này và đặt mục tiêu 300.000 chuyên gia.

Theo đại diện EON Tech, nhu cầu ứng dụng AI tại Việt Nam đang thay đổi nhanh. Nếu trước đây nhiều đơn vị chủ yếu thử nghiệm chatbot, thì hiện nay AI đang được đưa vào tra cứu, tổng hợp tài liệu, hỗ trợ soạn thảo, phân tích dữ liệu và tích hợp với các quy trình nghiệp vụ.

Tuy nhiên, khi AI được sử dụng trên quy mô lớn, bài toán không chỉ còn là lựa chọn công cụ nào. Các tổ chức phải giải quyết đồng thời vấn đề bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng, kiểm soát chi phí và trách nhiệm đối với kết quả do AI tạo ra.

Điều này đặc biệt quan trọng với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và những tổ chức sở hữu nhiều dữ liệu nội bộ, nơi yêu cầu về an toàn thông tin luôn được đặt lên hàng đầu.

Từ nhu cầu đó, AI Gateway đang được quan tâm như một phần quan trọng của hạ tầng AI trong tổ chức. Có thể hiểu đơn giản, đây là một “cổng chung” giúp quản lý việc sử dụng nhiều nền tảng AI thay vì để từng phòng, ban tự kết nối riêng lẻ.

Thông qua một đầu mối chung, tổ chức có thể quản lý người dùng, kiểm soát dữ liệu, theo dõi chi phí và lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng công việc, nhưng vẫn duy trì thống nhất các quy định về bảo mật và quyền sử dụng.

Việc trở thành OpenAI Select partner giúp EON Tech đồng thời bổ sung thêm kết nối trực tiếp với hệ sinh thái OpenAI trong định hướng phát triển hạ tầng AI của doanh nghiệp. Bên cạnh triển khai công nghệ, EON Tech cũng tập trung vào các chương trình đào tạo, tập huấn và phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các cơ quan, đơn vị trong khu vực công.

Việc EON Tech trở thành OpenAI Select partner thể hiện sự nỗ lực của startup công nghệ Việt, từ tiếp cận công nghệ sang từng bước làm chủ năng lực triển khai, tích hợp và quản trị AI, góp phần vào quá trình chuyển đổi AI trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.