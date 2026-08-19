CMC OpenAI khẳng định năng lực làm chủ công nghệ AI pháp lý

Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 do Bộ Tư pháp Việt Nam đăng cai tổ chức. Sự kiện quy tụ khoảng 100 đại biểu là lãnh đạo, quan chức pháp luật cấp cao các nước ASEAN, cùng các đối tác quốc tế, thảo luận về định hướng chủ quyền quốc gia trong ứng dụng AI, quản trị hợp tác khu vực công ASEAN, trọng tài trong kỷ nguyên số và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong ứng dụng AI.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu trong ứng dụng AI vào lĩnh vực pháp luật:

“Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, thiết lập nền tảng truy cập thống nhất về dữ liệu pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tư pháp đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chuẩn mực, phù hợp với Khung kiến trúc của quốc gia.”

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Luật ASEAN 2026

Clex - trợ lý AI pháp lý chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam

Trong bối cảnh đó, CMC OpenAI đã mang tới diễn đàn nền tảng AI pháp lý Clex được xây dựng trên mô hình LLM CMC-AI-Legal-32B chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam do chính các chuyên gia CMC OpenAI huấn luyện, tinh chỉnh xây dựng như một nỗ lực cụ thể góp phần hiện thực hoá định hướng nêu trên.

Được xây dựng phục vụ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, giải quyết các mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống văn bản pháp luật và tính tương thích với các điều lệ Đảng, các công ước, điều ước quốc tế, Clex hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ trong việc xây dựng thể chế, pháp luật ở Việt Nam với nguồn dữ liệu tập trung, đảm bảo Đúng - Đủ - Sạch - Sống. Giúp hệ thống hành chính vận hành tinh gọn hơn, cán bộ được giảm tải, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đối với doanh nghiệp, Clex giúp đảm bảo tính tuân thủ, đảm bảo quyền lợi và tạo ra sự chủ động pháp lý cần thiết cho các quyết định kinh doanh.

Bao quát toàn bộ quy trình nghiệp vụ với năng lực tham mưu vượt trội

Clex được thiết kế bám sát toàn bộ chu trình công tác thực tế của cán bộ công chức cũng như nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, từ tra cứu, soạn thảo, thẩm định đến kiểm tra xung đột văn bản dựa trên khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế với sự hỗ trợ từ mạng lưới các chuyên gia tư vấn về luật.

Với kho dữ liệu hiện có lên tới hơn 2 triệu văn bản, tập trung dữ liệu lập pháp, tư pháp và hành pháp từ nguồn chính thức trên toàn quốc, Clex cung cấp khả năng tham mưu vượt trội với căn cứ pháp lý chính xác, có thể truy vết đến nguồn văn bản còn hiệu lực. Đây là điều giải quyết trực tiếp nỗi lo lớn nhất của cán bộ công chức cũng như doanh nghiệp, giảm tải đáng kể khối lượng công việc, nâng cao hiệu quả làm việc và hiệu suất kinh doanh.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trải nghiệm và đánh giá cao nền tảng AI pháp lý Clex khi đã triển khai cho Văn phòng Quốc Hội và Văn phòng Chính phủ

Mô hình ngôn ngữ pháp lý tiếng Việt tự chủ hoàn toàn và có kiểm chứng

CMC-AI-Legal-32B là mô hình được CMC OpenAI làm chủ từ khâu huấn luyện đến tinh chỉnh, không phụ thuộc vào việc gọi API từ mô hình nền tảng quốc tế. Điều này mang lại ba giá trị lớn cho người dùng: Thứ nhất, chất lượng phản hồi đồng nhất và kiểm soát được, vì mô hình được tinh chỉnh riêng cho thuật ngữ và cấu trúc văn bản pháp lý Việt Nam thay vì suy luận từ ngữ cảnh chung; Thứ hai, chi phí vận hành có thể kiểm soát ở quy mô lớn, không phụ thuộc biến động giá token của bên thứ ba; Thứ ba, dữ liệu không phải gửi ra ngoài hạ tầng quốc gia, một yếu tố tiên quyết với khu vực công hay các doanh nghiệp có sức ép tuân thủ lớn.

Clex là một trong số ít sản phẩm AI pháp lý tại Việt Nam được huấn luyện và đánh giá có hệ thống trên V-LegalBench, bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực hiểu và suy luận pháp luật Việt Nam của mô hình AI. Tại các bài kiểm tra với 23 mô hình AI quốc tế lớn, mô hình LLM của Clex chứng minh được sự vượt trội cho các bài toán pháp lý cần suy luận sâu.

Một nền tảng, phục vụ từ cá nhân đến quốc gia

Clex phiên bản cho Chính phủ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trực tiếp tham gia đánh giá chất lượng sản phẩm và chấp thuận đạt tiêu chuẩn đưa lên cổng pháp luật quốc gia. Đồng thời được Bộ giới thiệu tới các cơ quan bộ, ngành ứng dụng trong chương trình tổng rà soát pháp luật đến cuối tháng 12 năm nay.

Clex của CMC OpenAI cũng là một trong hai nền tảng AI được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đạt tiêu chuẩn và lựa chọn tham gia thí điểm tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, phục vụ cho nền tảng AI công vụ quốc gia hỗ trợ công chức, viên chức toàn quốc.

Hiện, Clex đang phát triển và chuẩn bị cho ra mắt phiên bản dành cho Doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Clex không ngừng mở rộng phục vụ mọi nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp và người dùng cá nhân

Việc Việt Nam đăng cai Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo (tháng 12/2025) – một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật riêng điều chỉnh lĩnh vực này, thể hiện định hướng chủ động của Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho công nghệ AI, đồng thời mở ra không gian hợp tác nghiên cứu, ứng dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật giữa các quốc gia ASEAN.

Trả lời phỏng vấn bên lề diễn đàn, ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Công nghệ Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC OpenAI khẳng định:

“Chúng tôi tin rằng AI pháp lý không chỉ là câu chuyện của một quốc gia. Với các đối tác quốc tế có mặt tại Diễn đàn hôm nay, chúng tôi mong muốn được trao đổi khả năng hợp tác nghiên cứu, mở rộng Clex sang các hệ thống pháp luật khác trong khu vực.”

Sự tham gia của CMC OpenAI tại Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Clex và của công ty. Từ một sản phẩm được xây dựng để phục vụ nhu cầu trong nước, Clex đang từng bước khẳng định vị trí trong hệ sinh thái AI pháp lý khu vực – nơi số lượng quốc gia sở hữu mô hình AI chuyên biệt cho pháp luật vẫn còn rất hạn chế. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng dài hạn của CMC OpenAI: không chỉ dừng lại ở một sản phẩm ứng dụng, mà hướng tới trở thành một phần hạ tầng số phục vụ công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác nghiên cứu với các đối tác học thuật và công nghệ trong khu vực ASEAN.