YouTube "siết" gói Premium Family khác địa chỉ nhà: Dịch vụ mua chung trôi nổi vỡ trận, người dùng đối mặt nguy cơ bị khóa tài khoản 12 tháng

Hạn 14 ngày xác minh: Không chung hộ gia đình, lập tức bị đưa về bản miễn phí

Thói quen mua chung gói YouTube Premium Family rồi "chia tiền" với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen sống ở nhiều địa chỉ khác nhau chính thức rơi vào tầm ngắm thực thi kỹ thuật của Youtube. Làn sóng kiểm tra trên phạm vi toàn cầu này của Youtube đã bắt đầu ghi nhận tác động trực tiếp và rõ rệt tới cộng đồng người dùng tại Việt Nam, khi hàng loạt tài khoản liên tục nhận được email yêu cầu xác minh vị trí cư trú.

Thông báo của Youtube đến người dùng gói Premium Family bị nghi ngờ (Ảnh: BigGo)

Nền tảng phát video lớn nhất thế giới đưa ra thời hạn chót 14 ngày cho các thành viên trong nhóm. Nếu không thể chứng minh bản thân đang sinh sống tại cùng một địa chỉ nhà với chủ nhóm (Family Manager), hệ thống sẽ tự động tước bỏ toàn bộ đặc quyền Premium. Tài khoản sẽ bị cắt tính năng xem video không quảng cáo, phát nhạc trong nền và tải xuống ngoại tuyến, đưa người dùng trở lại trải nghiệm của bản miễn phí.

Đáng chú ý, YouTube định nghĩa khái niệm "Gia đình" (Family) dựa trên không gian sống thực tế chứ không căn cứ vào quan hệ huyết thống. Do đó, dù là người thân hay bạn bè ruột thịt, nếu không ở chung cùng một địa chỉ cư trú đều bị coi là không đủ điều kiện tham gia gói.

Thời kỳ "dùng chung giá rẻ" lách luật trên Youtube đang dần đi đến hồi kết

Tại Việt Nam, thị trường mua bán tài khoản YouTube Premium dùng chung từ lâu đã diễn ra vô cùng sôi động nhằm đánh trúng tâm lý muốn trải nghiệm dịch vụ cao cấp với mức giá "mềm" của hàng triệu người dùng. Nhờ ưu điểm vượt trội như chặn hoàn toàn quảng cáo, hỗ trợ phát nhạc qua nền và tải video ngoại tuyến, nhu cầu sở hữu gói Premium Family luôn rất cao. Trên mạng từ lâu đã xuất hiện hàng loạt đơn vị, cá nhân kinh doanh tự phát bán hàng thông qua các website, hội nhóm mạng xã hội với đủ các sản phẩm dịch vụ từ Youtube, Netflix, Spotify… Với sản phẩm Premium Family của Youtube, gói dịch vụ từ 1 tháng cho đến 1 năm có mức giá giao động từ 45.000 đến hơn 400.000 đồng cho một tài khoản với 10 thiết bị sử dụng, tương đương mỗi suất Premium Family ghép hộ chỉ có giá 20.000 - 30.000 đồng/tháng.

Với một mức giá quá rẻ so với giá bán do nền tảng cung cấp trực tiếp, vậy nên các gói dịch vụ giá rẻ trôi nổi này trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo người tiêu dùng Việt Nam trong suốt nhiều qua. Tuy nhiên, đợt quét lần này từ Youtube đã khiến mô hình kinh doanh tự phát này đứng trước nguy cơ “vỡ trận” hoàn toàn, kéo theo hàng loạt hệ lụy cho người mua.

Việc mua bán các suất Premium Family tại trên các hội nhóm tại Việt Nam từng rất sôi nổi (Ảnh: GenK)

Tất cả các tài khoản thành viên bắt buộc phải có thiết lập quốc gia/khu vực trên hồ sơ Google Pay trùng khớp hoàn toàn với chủ nhóm. Chỉ cần có sự chênh lệch, hệ thống sẽ lập tức báo lỗi "Country is not supported" và từ chối kích hoạt.

Ngoài ra, Youtube cũng quy định mỗi tài khoản cá nhân chỉ được phép thay đổi hoặc gia nhập nhóm "Gia đình" (Family) mới tối đa 1 lần trong vòng 12 tháng.

Khi thuật toán tự động của YouTube quét và phát hiện bất thường, toàn bộ các tài khoản vi phạm sẽ lập tức bị tước bỏ đặc quyền Premium, buộc người dùng quay trở lại trải nghiệm bản miễn phí có quảng cáo. Nghiêm trọng hơn, nếu bị hệ thống đẩy ra khỏi nhóm do vi phạm chính sách, tài khoản sẽ lập tức dính "án phạt" hạn ngạch kỹ thuật. Tài khoản sẽ bị “treo” và không thể gia nhập bất kỳ nhóm gia đình nào khác trong suốt 12 tháng tiếp theo.

Đợt thanh lọc quyết liệt này cho thấy thời kỳ "dùng chung giá rẻ" lách luật trên Youtube đang dần đi đến hồi kết. Trước sự can thiệp triệt để của Youtube, người dùng tại Việt Nam buộc phải nghiêm túc cân nhắc việc tiết kiệm vài chục nghìn đồng khi mua các suất Premium Family đầy rủi ro và có khả năng bị “treo” trong 12 tháng.

Bài toán tối ưu doanh thu của các ông lớn Streaming

Động thái siết chặt của YouTube ghi nhận diễn biến tương tự chiến dịch thắt chặt chia sẻ tài khoản ngoài hộ gia đình từng được Netflix hay Disney+ áp dụng thành công.

Được biết, trước đó Netflix từng siết chặt tài khoản dùng chung bằng cách giới hạn dịch vụ trong phạm vi một "Hộ gia đình Netflix" (Netflix Household) dựa trên địa điểm thực tế của tài khoản gốc. Những người không sống cùng một nhà (khác địa chỉ IP, khác mạng Wi-Fi) sẽ bị chặn truy cập hoặc yêu cầu xác thực liên tục.

Việc siết chặt và kiểm soát này giúp các nền tảng bù đắp chi phí hạ tầng máy chủ đang ngày càng đắt đỏ và đồng thời tạo ra dòng tiền bền vững để tái đầu tư cho các nội dung độc quyền hoặc chi trả cho các nhà sáng tạo trên nền tảng. Đây được xem là bước đi bắt buộc của các nền tảng Streaming nhằm tối đa hóa doanh thu và bịt lỗ hổng thất thoát dòng tiền do thói quen chia sẻ tài khoản dùng chung tràn lan.

Chiến dịch thắt chặt chia sẻ tài khoản ngoài hộ gia đình khiến người dùng phải thay đổi tư duy tiêu dùng (Ảnh: CNN)

Đợt thanh lọc quyết liệt này buộc người dùng Việt Nam phải thay đổi tư duy tiêu dùng. Hoặc chấp nhận nâng cấp lên các gói cước cá nhân độc lập để đảm bảo tính ổn định và an toàn cho tài khoản Youtube của mình, hoặc chấp nhận xem quảng cáo ở phiên bản miễn phí, thay vì mạo hiểm với các dịch vụ ghép hộ giá rẻ trôi nổi.



