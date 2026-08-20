Làm thế nào để không mất phí quản lý tài khoản VETC, ePass?

Từ ngày 1/8, thông tin các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) VETC và ePass thu phí quản lý tài khoản ví điện tử liên kết với mức 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp. Mặc dù số tiền 6.600 đồng/tháng đối với mỗi tài khoản cá nhân là không lớn, nhưng nếu tính trên tổng số khoảng 6,3 triệu ô tô trên cả nước đã dán thẻ ETC, tổng số tiền phí thu về mỗi tháng có thể lên tới hàng chục tỉ đồng.

Số tiền 6.600 đồng/tháng đối với mỗi tài khoản cá nhân là không lớn, nhưng nếu tính trên tổng số khoảng 6,3 triệu ô tô trên cả nước đã dán thẻ ETC, tổng số tiền phí thu về mỗi tháng có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. Ảnh: Bảo Nguyên

Bản chất khoản phí 6.600 đồng/tháng của VETC và ePass là gì?

Theo thông báo chính thức, từ 1/8/2026, khách hàng cá nhân sử dụng Ví điện tử VETC và Ví điện tử Viettel Money (liên kết với ePass) sẽ phải đóng phí quản lý tài khoản là 6.600 đồng/tháng (tương đương 79.200 đồng/năm). Khách hàng doanh nghiệp chịu mức phí 66.000 đồng/tháng (792.000 đồng/năm).

Đây không phải là phí sử dụng đường bộ hay phí do trạm thu phí ETC thu. Đại diện ePass và VETC khẳng định, đây là khoản phí do các đơn vị cung cấp Ví điện tử thu để duy trì luồng kết nối tự động 24/7 giữa ví điện tử và tài khoản giao thông, nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo mật dữ liệu tài chính theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, tuân thủ Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Nếu không muốn trả phí, tài xế có lựa chọn nào khác?

Với nhiều chủ xe ít đi xa, hiếm khi qua các trạm thu phí cửa ngõ, khoản phí cố định này gây ra không ít băn khoăn. Tuy nhiên, các chủ xe hoàn toàn có thể "né" khoản phí này bằng một vài thao tác đơn giản trên điện thoại.

Hướng dẫn thao tác cơ bản: Bước 1: Mở ứng dụng VETC hoặc ePass trên điện thoại thông minh của bạn. Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản, truy cập mục Cài đặt / Quản lý tài khoản. Bước 3: Chọn mục Nguồn tiền / Liên kết thanh toán. Bước 4: Chọn Ví điện tử đang liên kết (Ví VETC hoặc Viettel Money) và nhấn Hủy liên kết. Lưu ý: VETC cam kết công khai đầy đủ mức phí, phương thức thu và duy trì kênh khiếu nại để hoàn tiền nếu hệ thống thu sai. Vì vậy, nếu đã hủy mà vẫn bị trừ tiền, chủ xe tại Hà Nội có thể đến trực tiếp các điểm dịch vụ hoặc gọi hotline để tra soát.

Chuyển sang hình thức thanh toán nào để đi qua trạm ETC mượt mà?

Nguồn: Cục Đường bộ Việt Nam

Sau khi hủy liên kết ví điện tử, tài khoản giao thông của bạn sẽ không có nguồn tiền tự động. Để xe qua trạm thu phí không dừng (ETC) thuận lợi, không bị phạt vì lỗi tài khoản hết tiền, chủ xe cần chuyển sang các nguồn tiền thay thế hoàn toàn miễn phí quản lý như sau:

Tài khoản ngân hàng: Bạn có thể liên kết trực tiếp ứng dụng thu phí với tài khoản Mobile Banking của các ngân hàng. Tiền sẽ được trừ thẳng từ tài khoản ngân hàng mỗi khi xe qua trạm mà không phát sinh phí duy trì ví.

Thẻ tín dụng / Thẻ quốc tế (Visa, Mastercard): Đây là lựa chọn rất tiện lợi cho những người dùng thẻ tín dụng, vừa không mất phí quản lý hàng tháng, vừa tận dụng được thời gian ân hạn nợ của ngân hàng.

Dịch vụ đi trước trả sau: Một số nền tảng hiện nay hỗ trợ cấp hạn mức tín dụng nhỏ để thanh toán phí ETC, thanh toán lại vào cuối kỳ.

Việc thu phí quản lý tài khoản ví điện tử là bước đi nhằm nâng cao bảo mật hệ thống thanh toán. Tuy nhiên, quyền lựa chọn nằm ở khách hàng. Khi chủ phương tiện tiến hành hủy liên kết với ví điện tử hiện tại, hệ thống công nghệ của nhà cung cấp sẽ tự động ngừng tính phí quản lý đối với ví điện tử đó. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động áp dụng các quy định về phí và giao dịch theo nguồn tiền liên kết mới mà khách hàng lựa chọn. Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông không yêu cầu duy trì số dư tiền cố định, mà dòng tiền sẽ được khấu trừ trực tiếp từ nguồn tài khoản liên kết khi xe đi qua các trạm thu phí. Đại diện các nhà cung cấp dịch vụ khẳng định thị trường thanh toán hiện nay là hoàn toàn cạnh tranh, người tiêu dùng có toàn quyền quyết định phương thức thanh toán tối ưu nhất cho mình.