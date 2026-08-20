Tâm sự với ChatGPT suốt 2 tháng về kế hoạch sát hại bạn gái và cái kết bị OpenAI báo cảnh sát

OpenAI đã báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi phát hiện một người dùng ChatGPT tại Florida thổ lộ kế hoạch cưỡng hiếp và sát hại bạn gái cũ. Người này là Darren Zhou, 25 tuổi, cựu nhà phân tích tài chính tại Goldman Sachs, vừa bị tòa án hạt Palm Beach tuyên án 8 năm quản chế hôm 13/8.

Darren Zhou làm việc tại chi nhánh Goldman Sachs ở West Palm Beach khi mối quan hệ 6 tháng với bạn gái 21 tuổi kết thúc vào tháng 3. Ngay sau khi chia tay, Darren Zhou bắt đầu trò chuyện với ChatGPT, kể về thói quen sinh hoạt, những địa điểm bạn gái cũ hay lui tới và sự ghen tuông với những người đàn ông xung quanh cô.

Theo hồ sơ vụ án, các đoạn hội thoại của Darren Zhou với ChatGPT dần chuyển hướng sang đe dọa cưỡng hiếp và sát hại bạn gái cũ, sau đó mở rộng sang cả gia đình cô. Darren Zhou từng viết sẽ đợi cô tại bãi đỗ xe phòng gym với một bó hoa, nếu bị từ chối sẽ rút súng bắn cô rồi tự sát. Một cảnh sát viên thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, người rà soát hơn 2 tháng tin nhắn, kết luận đây không phải lời than vãn cảm xúc mà thể hiện khuôn mẫu diễn tập và lên kế hoạch rõ ràng.

Ngoài trò chuyện với ChatGPT, Darren Zhou còn tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho bạn gái cũ bằng nhiều số điện thoại ảo do ứng dụng tạo ra, kể cả sau khi bị chặn. Cô từng nhận tin nhắn quấy rối mang nội dung tình dục ngay trong ngày sinh nhật tuổi 21. Theo lời khai với điều tra viên, cô không trình báo sớm vì vẫn còn tình cảm với Darren Zhou và lo hành vi của anh ta sẽ leo thang nếu bị tố giác.

OpenAI phát hiện các đoạn hội thoại nguy hiểm thông qua hệ thống giám sát nội bộ. Theo chính sách của công ty, khi phát hiện người dùng có kế hoạch gây hại cho người khác, một nhóm nhân viên nhỏ được đào tạo riêng sẽ xem xét cuộc trò chuyện và có thể chuyển vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật nếu xác định có mối đe dọa gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong sắp xảy ra. FBI sau đó chuyển khoảng 2 tháng tin nhắn của Darren Zhou cho cảnh sát hạt Palm Beach để điều tra.

Cảnh sát bắt giữ Darren Zhou vào tháng 5, anh ta bị giam 2 ngày tại nhà tù hạt Palm Beach trước khi được tại ngoại với mức bảo lãnh 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Tháng 6, công tố viên Ana Cuskova truy tố Darren Zhou 3 tội danh gồm đe dọa giết người bằng văn bản, rình rập gia tăng và sử dụng thiết bị liên lạc để thực hiện hành vi phạm tội, các tội danh này có khung hình phạt lên tới 25 năm tù.

Darren Zhou nhận tội với cả 3 cáo buộc vào ngày 13/8. Thẩm phán Scott Suskauer chỉ chấp nhận thỏa thuận nhận tội sau khi được chính bạn gái cũ của Darren Zhou đồng ý với các điều khoản. Ông cũng nêu lý do khoan hồng là Darren Zhou tốt nghiệp loại giỏi ngành tài chính tại Đại học Northeastern ở Boston và không có tiền án.

Tòa tuyên Darren Zhou 8 năm quản chế và không ghi nhận án hình sự trên hồ sơ tư pháp, đồng nghĩa anh ta tránh được án tù và tiền án hình sự. Bản án đi kèm 2 năm giám sát điện tử, yêu cầu tham gia chương trình can thiệp hành vi bạo lực, đánh giá và điều trị tâm lý, lệnh cấm liên lạc với nạn nhân, cùng lệnh cấm sử dụng súng, rượu và ma túy. Goldman Sachs đã sa thải Darren Zhou sau khi anh ta bị bắt.