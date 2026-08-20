Hội nghị Robot Thế giới 2026: Cột mốc thương mại hóa của robot hình người Trung Quốc

Trưng bày hơn 150 sản phẩm mới với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến 23-8 đang cho thấy cơn sốt robot hình người tại Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các màn trình diễn công nghệ.

Hội nghị Robot Thế giới 2026 khai mạc ngày 19-8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Sự bùng nổ này phản ánh qua việc cổ phiếu hãng Unitree tăng vọt gần sáu lần trong phiên chào sàn Thượng Hải ngày 19-8, thu hút lượng đăng ký mua lớn từ nhà đầu tư và thúc đẩy nhiều startup như Lumos Robotics hay bộ phận robot của Chery Automobile cân nhắc kế hoạch lên sàn.

Sự kiện năm nay cũng thu hút sự chú ý đặc biệt với chuyến thăm bất ngờ của Madison Huang, Giám đốc cấp cao của Nvidia và là con gái CEO Jensen Huang.

Sự xuất hiện của Giám đốc cấp cao Nvidia tại triển lãm nhằm tìm hiểu về các nền tảng phần mềm mô phỏng AI vật lý cho thấy vai trò thiết yếu của các nhà cung cấp nước ngoài trong hệ sinh thái robot Trung Quốc, bất chấp những hạn chế về xuất khẩu chip tiên tiến từ Mỹ.

Các hãng công nghệ quốc tế như RealSense cũng nhìn nhận Trung Quốc là thị trường chiến lược và là tâm điểm của công nghệ robot hình người toàn cầu.

Không chỉ trình diễn các tiết mục biểu diễn hay võ thuật thu hút đám đông, các nhà sản xuất năm nay tập trung mạnh vào năng lực thực chiến. Hãng Leju đã triển khai robot vận chuyển và phân loại thùng hàng tại các nhà máy ô tô lớn.

Robotera đưa hơn 100 robot phân loại bưu kiện hoạt động tại các kho bãi của Bưu điện Trung Quốc từ năm ngoái, trong khi DexForce ứng dụng robot vào dây chuyền lắp ráp điện thoại di động tại nhà máy Lens Technology với độ chính xác cấp độ milimét.

Ở mảng gia dụng, X Square Robot đang thử nghiệm robot hỗ trợ việc nhà tại hàng trăm hộ gia đình để chuẩn bị thương mại hóa vào năm tới.

Giới quan sát nhận định chu kỳ phát triển sản phẩm robot hiện nay đang được rút ngắn xuống còn 6 đến 8 tháng, tạo áp lực nhưng cũng là động lực để các doanh nghiệp nhanh chóng đưa sản phẩm vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước thẳng vào môi trường sản xuất thực tế.