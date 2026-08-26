Cơn sốt tuyển dụng nhân sự phim AI bùng nổ mạnh mẽ, biến Trung Quốc thành công xưởng sản xuất điện ảnh thế hệ mới

Theo thông tin từ Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhu cầu tuyển dụng vị trí dựng phim AI tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6 năm 2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến lên tới 179% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi các vị trí dựng phim truyền thống vẫn duy trì đà tăng trưởng nhẹ ở mức 7%, sự bùng nổ của các công việc làm phim công nghệ mới đã cho thấy một bước chuyển dịch mang tính lịch sử. Giới chuyên gia nhận định động lực cốt lõi phía sau hiện tượng này chính là vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực phát triển các mô hình video lớn.

Nhu cầu tuyển dụng vị trí dựng phim AI tại Trung Quốc tăng vọt 179% trong tháng 6 năm 2026, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của các vị trí việc làm mới trong ngành điện ảnh AI.

Đạo diễn Phùng Ngạn Dung, một người từng hoạt động trong ngành điện ảnh truyền thống trước khi chuyển sang làm đạo diễn AI, khẳng định rằng công nghệ tạo video của Trung Quốc đã thực sự vươn lên vị trí hàng đầu thế giới.

Ông cho biết ngay cả nhiều nền tảng sản xuất video lớn ở nước ngoài hiện nay cũng đang phải phụ thuộc vào các mô hình video do Trung Quốc phát triển. Việc ứng dụng công nghệ này đã mang lại khả năng tối ưu hóa chi phí và gia tăng hiệu suất sản xuất ở mức chưa từng có. Những dự án trước đây cần tới hàng trăm nhân sự cùng thời gian kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nay có thể được hoàn thành bởi một cá nhân làm việc độc lập trên máy tính.

Sự thay đổi về mặt sản lượng công nghiệp được minh chứng qua những con số cụ thể từ Cục Quản lý Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc. Theo bà Chu Tân Mỹ, Viện trưởng Viện Truyền thông Quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của cơ quan này, trong quý 1 năm 2026, toàn thị trường Trung Quốc đã ra mắt khoảng 128.000 tập phim ngắn, trong đó các bộ phim sản xuất bằng công nghệ AI chiếm tỷ lệ áp đảo lên tới hơn 95%.

Con số này khẳng định trí tuệ nhân tạo nhân bản không còn dừng lại ở mức độ thử nghiệm mà đã chính thức trở thành phương thức sản xuất chủ đạo, làm thay đổi toàn bộ lực lượng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất trong ngành.

Trung Quốc khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tạo video AI, cung cấp nền tảng giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất sản xuất điện ảnh từ cấp độ tháng xuống cấp độ ngày. Tỷ lệ phim ngắn AI chiếm tới hơn 95% trong tổng số khoảng 128.000 tập phim ngắn ra mắt tại Trung Quốc vào quý 1 năm 2026, đánh dấu bước chuyển mình của AI từ công cụ trải nghiệm sang dòng sản phẩm chính.

Về mặt tiến độ, công nghệ AI giúp nâng cao hiệu suất ở các khâu kỹ xảo và tiền kỳ lên từ 3 đến 10 lần. Thời gian hoàn thiện toàn bộ quy trình sản xuất được nén từ hàng tháng xuống chỉ còn tính bằng ngày. Nhờ đó, sản lượng của nhiều đơn vị làm phim ngắn đã nhảy vọt từ vài bộ mỗi tháng lên con số gần 100 bộ.

Đạo diễn Phùng Ngạn Dung chia sẻ rằng trong giai đoạn tiền kỳ khi dàn diễn viên và đội ngũ mỹ thuật chưa có mặt, AI đã có thể tạo ra toàn bộ bối cảnh, trang phục, tạo hình nhân vật cùng các góc quay phức tạp, thậm chí thay thế hoàn toàn việc phải di chuyển đi quay ngoại cảnh tốn kém.

Ở góc độ thực chiến, đạo diễn Phó Vi Vi cùng đội ngũ 6 nhân sự thuộc thế hệ 20 tuổi của ông là một ví dụ điển hình. Đội ngũ này quy tụ nhiều thành viên đến từ các ngành nghề khác nhau như xây dựng, phục chế cổ vật, truyền thông mới và mỹ thuật. Dù không có nền tảng điện ảnh thuần túy, nhóm vẫn duy trì đều đặn sản lượng 1,5 bộ phim ngắn mô phỏng người thật mỗi tháng.

Ông Phó Vi Vi tiết lộ rằng vào cuối năm nay, khi các mô hình video lớn hàng đầu tại Trung Quốc tiến lên phiên bản 3.0 với chất lượng hình ảnh 4K chuẩn điện ảnh, phim AI tại nước này sẽ bắt đầu mở rộng từ quy mô phim ngắn sang các tác phẩm điện ảnh chiếu rạp.

Sự bùng nổ công nghệ làm xuất hiện các ngành nghề mới như kỹ sư rút thẻ AI hay dựng phim AI, đóng vai trò là cầu nối chuyển ngữ ý tưởng nghệ thuật thành câu lệnh cho hệ thống máy tính.

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ, những ngành nghề hoàn toàn mới như kỹ sư rút thẻ AI hay chuyên viên dựng phim AI cũng đang xuất hiện với tốc độ chóng mặt. Họ đóng vai trò là những người chuyển ngữ, có nhiệm vụ dịch chuyển các ý tưởng nghệ thuật của đạo diễn thành các câu lệnh chính xác để máy tính thực thi.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhấn mạnh rằng thị trường hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng những nhân tài phức hợp - những người vừa am hiểu tư duy nghệ thuật truyền thống, vừa thành thạo việc điều khiển công nghệ.

Dù rào cản kỹ thuật được hạ thấp, yếu tố cốt lõi quyết định sức sống của một tác phẩm vẫn là năng lực kể chuyện, tư duy ống kính và gu thẩm mỹ của con người. Công nghệ AI chỉ đóng vai trò đòn bẩy gia tăng sản lượng chứ không thể thay thế được sự biểu đạt cảm xúc chân thật.

Khác với sự thận trọng của thị trường Âu Mỹ, Trung Quốc đã quy mô hóa và thương mại hóa thành công điện ảnh AI, đồng thời xuất khẩu mô hình này sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Xét trên quy mô toàn cầu, trong khi các hãng phim lớn ở Âu Mỹ như Netflix hay Disney mới chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm AI trong mảng hoạt hình và kỹ xảo, Trung Quốc đã nhanh chóng hoàn thiện chuỗi công nghiệp và thực hiện thương mại hóa quy mô lớn.

Các sản phẩm phim AI từ Trung Quốc hiện đang lan tỏa mạnh mẽ sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và Trung Đông, khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng kỹ thuật số của ngành điện ảnh thế giới.

Tham khảo: Huanqiu

