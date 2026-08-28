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Vỉa hè bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy khiến người đi bộ sợ hãi

| | Sống

Đây là khoảnh khắc vỉa hè bất ngờ phát nổ chỉ cách những người mua sắm vài bước chân, trước khi ngọn lửa bùng lên.

Theo The Sun, vụ nổ đã được camera giám sát ghi lại và cho thấy những phiến đá lát vỉa hè văng lên không trung trước khi ngọn lửa bùng lên từ bên dưới lối đi bộ.

Hai người được nhìn thấy băng qua đường chỉ vài giây trước khi vụ nổ xảy ra, trong khi một chiếc xe ô tô chạy ngang qua đúng lúc vụ nổ diễn ra.

Vỉa hè bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy khiến người đi bộ sợ hãi - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát sau vụ nổ. Nguồn: Jam Press/Hội đồng Quận Boston.

Những người qua đường kinh ngạc nhảy sang một bên khi mặt đất nứt toác và gạch vụn bay tứ tung. Chỉ vài giây sau đó có một tia sáng chói lóa lóe lên trước khi ngọn lửa bắt đầu bốc ra từ cái lỗ.

Rất may là không ai bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng 1h chiều ngày 20/8 tại Boston, Lincolnshire, Anh.

Cảnh sát Lincolnshire cho biết vỉa hè đã bị phong tỏa do "ngọn lửa bốc lên từ bên dưới lối đi bộ".

Nhưng đám cháy đã tự tắt trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Vụ nổ và hỏa hoạn là do sự cố ở đường dây cáp ngầm. Hàng chục hộ gia đình trong khu vực sau đó bị mất điện.

Người phát ngôn của Công ty Phân phối Điện lưới Quốc gia cho biết: "Vào lúc 1h chiều ngày 20/8, một sự cố mạng lưới điện ngầm của chúng tôi đã gây ra tình trạng mất điện ảnh hưởng đến 68 hộ gia đình ở Boston.

Điện đã được khôi phục cho tất cả khách hàng vào lúc 8h59 tối".

Kinh hoàng hình ảnh ngôi nhà bốc cháy giữa dòng nước lũ

Theo Phương Linh

Người đưa tin

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