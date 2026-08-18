Kinh hoàng hình ảnh ngôi nhà bốc cháy giữa dòng nước lũ

6 người đã được xác nhận thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mất tích khi mưa như trút nước gây ra những trận lũ quét tàn phá trên khắp tiểu bang Indiana, Mỹ.

Nhiều thị trấn đã bị nuốt chửng bởi những bức tường nước đục ngầu khi các dòng sông tràn bờ, buộc người dân phải dùng thuyền kayak để sơ tán. Các lực lượng cứu hộ cũng đã phải dùng thuyền để giải cứu những người bị kẹt trong các ngôi nhà ngập nước dọc sông White khi nước lũ tiếp tục dâng cao vào hôm thứ Bảy (15/8).

Một ngôi nhà bốc cháy trong nước lũ

Các hình ảnh cho thấy nước ngập nghiêm trọng

Indiana đã bị hoành hành suốt tuần qua bởi những trận mưa lớn, khiến mực nước ở các sông đạt mức kỷ lục và buộc người dân phải di tản đến những vùng đất cao hơn. Hơn một chục quận đã tuyên bố tình trạng thảm họa địa phương, trong đó phần lớn thiệt hại mới nhất tập trung dọc theo các hành lang sông, kéo dài từ Quận Hamilton đến các khu ngoại ô phía bắc thành phố Indianapolis.

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Indiana, mở đường cho viện trợ thảm họa từ chính quyền liên bang tới tiểu bang, theo cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA).

Thị trưởng thành phố Indianapolis, ông Joe Hogsett, cho biết thành phố đang phải đối mặt với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua và diễn biến tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng. Hàng trăm ngôi nhà tại các khu dân cư nằm giữa dòng sông và các kênh đào song song đã phải sơ tán vào hôm thứ Bảy, trong khi tổng đài 911 nhận được hàng trăm cuộc gọi giải cứu.

Nguồn: Daily Mail