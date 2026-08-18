Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh hoàng hình ảnh ngôi nhà bốc cháy giữa dòng nước lũ

| | Tài chính quốc tế

Thị trưởng thành phố cho biết đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua.

6 người đã được xác nhận thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mất tích khi mưa như trút nước gây ra những trận lũ quét tàn phá trên khắp tiểu bang Indiana, Mỹ.

Nhiều thị trấn đã bị nuốt chửng bởi những bức tường nước đục ngầu khi các dòng sông tràn bờ, buộc người dân phải dùng thuyền kayak để sơ tán. Các lực lượng cứu hộ cũng đã phải dùng thuyền để giải cứu những người bị kẹt trong các ngôi nhà ngập nước dọc sông White khi nước lũ tiếp tục dâng cao vào hôm thứ Bảy (15/8).

Một ngôi nhà bốc cháy trong nước lũ

Các hình ảnh cho thấy nước ngập nghiêm trọng

Indiana đã bị hoành hành suốt tuần qua bởi những trận mưa lớn, khiến mực nước ở các sông đạt mức kỷ lục và buộc người dân phải di tản đến những vùng đất cao hơn. Hơn một chục quận đã tuyên bố tình trạng thảm họa địa phương, trong đó phần lớn thiệt hại mới nhất tập trung dọc theo các hành lang sông, kéo dài từ Quận Hamilton đến các khu ngoại ô phía bắc thành phố Indianapolis.

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Indiana, mở đường cho viện trợ thảm họa từ chính quyền liên bang tới tiểu bang, theo cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA).

Thị trưởng thành phố Indianapolis, ông Joe Hogsett, cho biết thành phố đang phải đối mặt với trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua và diễn biến tình hình đang thay đổi rất nhanh chóng. Hàng trăm ngôi nhà tại các khu dân cư nằm giữa dòng sông và các kênh đào song song đã phải sơ tán vào hôm thứ Bảy, trong khi tổng đài 911 nhận được hàng trăm cuộc gọi giải cứu.

Nguồn: Daily Mail

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24h

Từ Khóa:
lũ lụt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế lao đao vì ‘quay lưng' với Moscow và viện trợ Ukraine, chính trị gia nước châu Âu kêu gọi quay lại làm ăn với Nga, đòi EU hỗ trợ tiền

Kinh tế lao đao vì ‘quay lưng' với Moscow và viện trợ Ukraine, chính trị gia nước châu Âu kêu gọi quay lại làm ăn với Nga, đòi EU hỗ trợ tiền Nổi bật

Nga phát hiện báu vật quý hiếm chưa từng có, 1 mẩu bằng đầu bút bi giá gần 4 triệu đồng

Nga phát hiện báu vật quý hiếm chưa từng có, 1 mẩu bằng đầu bút bi giá gần 4 triệu đồng Nổi bật

Tận dụng độ dốc 2.000m, Trung Quốc xây siêu đập mạnh nhất thế giới: Tam Hiệp chưa là gì

Tận dụng độ dốc 2.000m, Trung Quốc xây siêu đập mạnh nhất thế giới: Tam Hiệp chưa là gì

20:37 , 18/08/2026
Phát hiện tàu Nga nườm nượp chở 2,9 triệu mét khối LNG, tăng gấp 21 lần đầu năm ngoái

Phát hiện tàu Nga nườm nượp chở 2,9 triệu mét khối LNG, tăng gấp 21 lần đầu năm ngoái

20:01 , 18/08/2026
Phát hiện gần 5 tỷ đồng tiền mặt trên xe bus

Phát hiện gần 5 tỷ đồng tiền mặt trên xe bus

19:25 , 18/08/2026
Bộ trưởng Colombia hứng chỉ trích vì đi tắm biển giữa lúc người dân vật lộn sau động đất

Bộ trưởng Colombia hứng chỉ trích vì đi tắm biển giữa lúc người dân vật lộn sau động đất

17:54 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên