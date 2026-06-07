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Vụ đốm lửa lạ tự nhiên bốc cháy trên sân bê tông nhà dân: Nhận định ban đầu về nguyên nhân

| | Sống

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường nơi xuất hiện đốm lửa tự cháy để kiểm tra.

Sự việc đốm lửa lạ tự nhiên bốc cháy trên sân bê tông của gia đình ông Lò Văn Mi (ở bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) khiến dư luận thắc mắc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La, phối hợp với các đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện tượng tự cháy nói trên.

Báo VietNamNet thông tin, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hiện tượng xuất hiện trên nền bê tông trước cổng nhà ông Mi. Các đốm lửa cao khoảng 5cm, phát sinh khói màu trắng, tàn màu vàng. Nhiệt độ bề mặt nền bê tông có thời điểm đo được lên tới khoảng 150 độ C.

Cơ quan chức năng đã phá dỡ một phần nền bê tông, thu thập mẫu vật để giám định, phục vụ công tác xác minh. Khảo sát ban đầu cho thấy, khu vực nơi xuất hiện đám cháy thuộc tầng địa chất Yên Châu 2 và không phát hiện khoáng sản.

Đốm lửa tự cháy trên nền bê tông.

Báo Dân trí thông tin thêm, theo nhận định sơ bộ của cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể xuất phát từ lượng hóa chất còn sót lại trong một vật chứa bằng kim loại bị chôn lẫn trong nền sân. Theo thời gian, vật chứa này bị oxy hóa. Khi hóa chất tiếp xúc trực tiếp với không khí đã xảy ra phản ứng sinh nhiệt, dẫn đến phát lửa.

Trước đó, trong quá trình đổ bê tông sân trước nhà, gia đình ông Mi đã sử dụng cát, sỏi lấy từ suối, có thể đã vô tình lẫn vật chứa hóa chất vào hỗn hợp vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, gia đình ông Mi đã phản ánh chính quyền địa phương về việc đốm lửa lạ xuất hiện trên sân nhà. Đốm lửa xuất hiện từ khoảng 12h - 14h ngày 25/5; 13h14 đến 14h50 ngày 26/5; 13h đến 15h ngày 27/5. Những ngày đầu tháng 6, ngọn lửa tiếp tục xuất hiện.

Vị trí xuất hiện đốm lửa nằm trên phần sân bê tông dày khoảng 40-50cm, được gia đình đổ từ tháng 11/2025.

Mở điều hòa để kiểm tra, người đàn ông sững lại trước cảnh tượng bên trong: Ai xem cũng nổi da gà!

Theo Lam Giang

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