Sử dụng AI sao chép thiết kế áo dài nổi tiếng, Hoàng Thị Bích Ngọc SN 1986 bị khởi tố

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM, từ nguồn tin ban đầu của Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khẩn trương, tổ chức xác minh làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc để điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả” theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra, công an bước đầu xác định, Nhà thiết kế - chủ sở hữu thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả, chủ sở hữu hợp pháp đối với Bộ sưu tập áo dài “Thư từ phố thị”, đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Tác phẩm đã được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, hoạt động trình diễn thời trang và các phương tiện truyền thông.

Thiết bị máy móc trong nhà xưởng của Hoàng Thị Bích Ngọc

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả, chưa được chủ sở hữu quyền cho phép, Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 1986; ngụ: phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) vẫn sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc Bộ sưu tập “Thư từ phố thị”, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài với thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Quá trình điều tra xác định, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hoàng Thị Bích Ngọc được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại, có bộ phận thiết kế, kinh doanh, sản xuất, máy móc công suốt lớn, kho vận, kế toán; sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến, hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp để quảng bá trên không gian mạng và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở TP. Hà Nội.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp để che giấu hành vi, đối phó cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.