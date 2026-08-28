Doãn Hải My trải lòng sau giai đoạn khó khăn cùng Văn Hậu: “Chưa bao giờ mất niềm tin ở chồng”

Chấn thương gót chân nghiêm trọng từ cuối năm 2023 từng đặt ra thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đằng sau sự trở lại mạnh mẽ và chức vô địch của anh cùng đội tuyển là hành trình hơn hai năm kiên cường, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm của hai vợ chồng, với điểm tựa tinh thần vững chắc từ bà xã Doãn Hải My.

Nhìn lại chặng đường gian nan đã qua, Doãn Hải My xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Hơn 2 năm… Là quãng thời gian hai vợ chồng rong ruổi từ Việt Nam, tới Singapore, tới Thái Lan và Hàn Quốc; không có gì ngoài dòng máu nhiệt huyết và niềm tin bất diệt".

Hải My đồng hành cùng Văn Hậu trong giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp (Ảnh: IGNV)

Hành trình ấy bắt đầu ngay từ những ngày đầu bước vào cuộc sống hôn nhân: “Là những ngày vừa lo xong đám cưới là hai vợ chồng bay ngay sang Singapore để khám và tiêm PRP. Là những tháng cuối thai kỳ nhưng hai vợ chồng vẫn quay lại Singapore để quyết định phẫu thuật lần đầu tiên. Rồi tới khi sang Hàn Quốc 1 tháng để tập phục hồi, quay về Việt Nam thấy chưa ổn 100% và lại quay lại Hàn Quốc để phẫu thuật lần 2".

Những thử thách dồn dập trong suốt hơn hai năm qua không chỉ kiểm chứng nghị lực của nam cầu thủ mà còn thử thách sự bền bỉ của người đồng hành. Nhớ lại khoảnh khắc chia tay chồng sang Hàn Quốc điều trị, Hải My bộc bạch: “Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên hôm ấy - ngày mà mình tiễn chồng đi sang Hàn Quốc để phẫu thuật. Cố gắng động viên chồng nhưng xe chồng vừa đi là nước mắt cũng rơi. Vừa lo, vừa thương, vừa xót, nhưng không bao giờ mất niềm tin ở chồng".

Hải My khẳng định không bao giờ mất niềm tin ở chồng (Ảnh: FBNV)

Văn Hậu đã có 2 năm rất khó khăn (Ảnh: FBNV)

Sự kiên trì thầm lặng cuối cùng cũng đơm hoa kết trái khi Văn Hậu chính thức tái xuất. Trong mắt Hải My, cột mốc trở lại này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt: “Sau đó mọi thứ đã suôn sẻ hơn và với chúng mình - hôm qua là 1 cột mốc đánh dấu sự trở lại. Sự trở lại của 1 chiến binh đã chiến đấu những 'trận đấu' căng thẳng một cách bền bỉ, không ngừng nghỉ mà chưa từng một lời than mệt trong suốt hơn 2 năm chấn thương", Hải My chia sẻ.

Tình yêu, sự trân trọng và niềm tự do mà Hải My dành cho người bạn đời xuất phát từ chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh: “Từ xưa mình đã luôn nói rằng mình chưa từng gặp ai có thể hết mình vì đam mê, chăm chỉ, kỷ luật và nỗ lực một cách thầm lặng như chồng mình; tới giờ mình vẫn tin là vậy, và mình tin chồng mình sẽ mãi luôn giữ được sự rực cháy và tình yêu với bóng đá như bây giờ", Hải My nói với chồng.

Hải My bên Văn Hậu ngày anh trở lại và cùng tuyển Việt Nam vô địch (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự đồng hành kiên cường qua hai năm chấn thương gian nan, câu chuyện tình yêu của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ lâu đã nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ công chúng. Chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023 sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi nhanh chóng xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc và đón thêm thành viên mới - bé Lúa (con trai đầu lòng). Dù trải qua thời điểm thử thách nhất khi vừa lo chu toàn đám cưới vừa phải đối mặt với lịch trình điều trị dày đặc, cả hai vẫn luôn giữ vững tình cảm gắn kết và nguồn năng lượng tích cực. Sự thấu hiểu, kiên nhẫn của Doãn Hải My trở thành hậu phương vững chắc cho chồng tâm an tập trung cho sự nghiệp.