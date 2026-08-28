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Khởi tố, bắt tạm giam người thả diều gây ảnh hưởng 16 chuyến bay

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Khởi tố, bắt tạm giam người thả diều gây ảnh hưởng 16 chuyến bay

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không” vì đã thả diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay, khiến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng tiếp nhận máy bay, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thân Văn Tấn (sinh năm 1984, ngụ phường Tân Bình) về tội “Cản trở giao thông đường không”, quy định tại khoản 2 Điều 278 Bộ luật Hình sự. Hành vi thả diều gắn đèn chớp của Tấn đã khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Bắt giam người thả diều uy hiếp an toàn bay gần sân bay Tân Sơn Nhất

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13-8, Trung tâm Điều hành bay khu vực III (Sư đoàn Không quân 370) phát hiện vật thể bay trên bầu trời khu vực cầu Tham Lương, thuộc địa bàn các phường Tây Thạnh, Đông Hưng Thuận và Bình Hưng Hòa. Đây là khu vực cấm bay, hạn chế bay phục vụ hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thông tin lập tức được báo cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẩn trương xác minh, truy tìm vật thể bay.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, cơ quan chức năng phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay. Đến 20 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi các diều gây nguy hiểm được xử lý và thu hồi, hoạt động khai thác tại sân bay trở lại bình thường.

Khẩn trương khoanh vùng truy xét, khoảng 20 giờ cùng ngày, tại khu vực đường đang thi công thuộc Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (phường Bình Hưng Hòa), lực lượng chức năng phát hiện Thân Văn Tấn đang thả diều gắn đèn chớp. Hai người đi cùng Tấn cũng được mời về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận khoảng 15 giờ ngày 13-8, đã mang 3 con diều gắn đèn chớp đến bãi đất trống thuộc dự án nhà ga Metro (phường Đông Hưng Thuận) để thả. Do diều bị gãy khung, Tấn thay diều khác rồi di chuyển đến khu vực đầu cầu thuộc phường Bình Hưng Hòa tiếp tục thả.

Qua xác định tọa độ, toàn bộ vị trí Tấn thả diều đều nằm trong khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Nguyễn Tân

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
thả diều

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