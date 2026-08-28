Người phụ nữ 30 tuổi bị sưng, đau khớp không rõ nguyên nhân, đi khám bác sĩ phát hiện điều gây sốc: Loại gia vị có trong căn bếp mọi gia đình là nguyên nhân!

Bác sĩ gia đình Chen Hsin-mei (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, cách đây không lâu, một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến phòng khám. Cô ấy không đến để khám về huyết áp, mà vì các khớp của cô ấy liên tục bị sưng và đau, đã đi khám nhiều lần mà vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Trong lúc khám bệnh, bác sĩ hỏi: "Chị thường thích ăn đồ mặn không?". Bệnh nhân nữ dừng lại một chút rồi trả lời: "Vâng, tôi rất thích! Nhưng điều đó thì liên quan gì đến khớp của tôi?". Thực tế, hai câu hỏi này có lẽ cùng chỉ một vấn đề. Bác sĩ thẳng thắn nói rằng muối ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là chỉ huyết áp.

Chúng ta thường liên tưởng "ăn đồ ăn mặn" với "huyết áp cao" đến nỗi nếu huyết áp của chúng ta không gặp vấn đề gì thì một chút muối chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Nhưng các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối không chỉ ảnh hưởng đến mạch máu; muối còn là "công tắc chính điều chỉnh tình trạng viêm" trong cơ thể.

Một nghiên cứu tổng hợp năm 2023 từ Thổ Nhĩ Kỳ đã điều tra mối quan hệ giữa việc tiêu thụ nhiều muối và bệnh lupus cũng như viêm khớp dạng thấp. Các tác giả nhận thấy rằng việc tiêu thụ nhiều muối có xu hướng đẩy hệ thống miễn dịch về phía "phản ứng viêm".

Vậy chính xác thì muối "xúc tác" hệ thống miễn dịch như thế nào? Một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Nature trên chuột cho thấy rằng ở những con chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều muối, muối, thông qua một công tắc gọi là SGK1, huấn luyện các tế bào T miễn dịch thành loại Th17 hung hăng hơn. Một nghiên cứu khác của Đức năm 2019 cũng phát hiện ra rằng phản ứng miễn dịch dị ứng Th2 cũng có thể được gây ra bởi muối.

Nhiều người nói, "Tôi không cho nhiều muối khi nấu cơm!". Tuy nhiên, bác sĩ Chen Hsin-mei giải thích rằng lượng muối chúng ta tiêu thụ ngày nay thường không nằm ở một nhúm nhỏ rắc vào khi nấu ăn, mà ẩn sâu trong các thực phẩm chế biến sẵn.

Bà liệt kê sáu loại thực phẩm có hàm lượng natri cao đáng ngạc nhiên nhiều người vẫn tiêu thụ hàng ngày mà không hay biết:

- Các loại thịt chế biến sẵn: Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, ruốc thịt, thịt viên.

- Nguyên liệu lẩu và các sản phẩm từ chả cá: Chả cá viên, tempura, thanh cua và váng đậu.

- Mì ăn liền: 1200-2800mg mỗi gói.

- Các loại nước chấm: Nước chấm hàu, nước chấm satay, tương cà, nước chấm XO.

- Ẩm thực đường phố: Các món kho và gà rán.

- Bánh mì nướng trắng không hề có vị mặn.

Để giảm lượng natri nạp vào cơ thể, bác sĩ đưa ra ba giải pháp thiết thực:

- Hãy áp dụng chế độ ăn DASH. Ăn nhiều rau và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo, các loại hạt và đậu, thịt nạc và cá; những thực phẩm này giàu kali, magiê và canxi một cách tự nhiên, giúp bù đắp một phần lượng natri nạp vào.

- Hãy chọn "muối chứa kali, ít natri". Một nghiên cứu quy mô lớn với 20.000 người tham gia, được công bố trên tạp chí NEJM năm 2021, cho thấy việc chuyển sang sử dụng muối chứa kali, ít natri tại nhà đã giúp giảm nguy cơ đột quỵ, các biến cố tim mạch và tỷ lệ tử vong.

- Giảm lượng muối ăn không khó như bạn nghĩ. Một nghiên cứu năm 1982 của Trung tâm Monell ở Hoa Kỳ cho thấy rằng sau khi duy trì chế độ ăn ít muối trong năm tháng, độ mặn mà mọi người cảm thấy "ngon nhất" tự nhiên giảm đi. Bí quyết nằm ở việc "giảm dần lượng muối ăn từng bước một". Mỗi lần giảm nên ít hơn 15% (ngưỡng mà lưỡi có thể phân biệt được), và hầu hết mọi người sẽ không cảm nhận được sự khác biệt. Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn muối cùng một lúc; thay vào đó, hãy điều chỉnh dần dần và giảm lượng muối theo từng giai đoạn, và vị giác của bạn sẽ tự điều chỉnh lại.

Bác sĩ Chen Hsin-mei nhắc nhở chúng ta rằng muối rất cần thiết cho cơ thể, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi thứ từ hệ miễn dịch và mạch máu đến dạ dày và não bộ. Bạn không cần phải ăn kiêng hoàn toàn nhạt nhẽo mỗi ngày; chỉ cần giảm lượng muối nạp vào một chút mỗi ngày. Chỉ uống một nửa bát canh, đừng uống hết nước dùng, và thử các loại muối khác nhau ở nhà. Bằng cách thay đổi lối sống, bạn có thể duy trì sức khỏe tốt!

Nguồn và ảnh: Health 2.0