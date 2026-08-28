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Khởi tố giám đốc bệnh viện Vũ Văn Trình SN 1956 và bác sĩ Tạ Minh Vương SN 1992

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Khởi tố giám đốc bệnh viện Vũ Văn Trình SN 1956 và bác sĩ Tạ Minh Vương SN 1992

Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố Giám đốc và một bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp vì bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi.

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình, sinh năm 1965, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình (là Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp) và Tạ Minh Vương, sinh năm 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (là Bác sĩ Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp) về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Quyết định khởi tố đối với bị can Vũ Văn Trình. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Văn Trình và Tạ Minh Vương đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác khám, chữa bệnh để làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi, xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của Nhà nước về công tác khám, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm Y tế, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống Pháp luật

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