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Sau đúng 3 tháng triển khai, Vingroup chính thức dừng dịch vụ này từ ngày 1/9

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Trong 3 tháng đưa vào hoạt động, dịch vụ này từng có nhiều lần điều chỉnh hoạt động.

Chiều ngày 28/8, VinBus (thuộc tập đoàn Vingroup) chính thức thông báo đến quý khách hàng về việc dừng khai thác tuyến buýt Hạ Long Xanh từ ngày 1/9/2026. Đơn vị vận hành gửi lời cảm ơn tới hành khách đã tin tưởng và đồng hành cùng tuyến xe trong thời gian qua. Phía VinBus không nêu lý do cụ thể cho việc dừng khai thác này.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tuyến buýt Hạ Nội - Hạ Long Xanh chính thức vận hành từ ngày 1/6/2026. Tuyến hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và miễn phí cho toàn bộ hành khách.

Tuyến có hành trình khoảng 200 km, kết nối khu vực Hà Nội với Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh. Lộ trình ban đầu xuất phát từ Times City, đi qua khu vực Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Vinhomes Ocean Park 1 rồi theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái và Quốc lộ 18 để tới Hạ Long Xanh. Thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 20 phút.

Chỉ sau 2 ngày vận hành, VinBus đã điều chỉnh phương án khai thác. Từ ngày 3/6, tuyến được tách thành hai nhánh gồm HLX1 (Times City - Hạ Long Xanh) và HLX2 (Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh) nhằm rút gọn hành trình và tối ưu điểm đón, trả khách.

Tuyến từng có một lần tạm dừng trong ngày 5/6 để VinBus rà soát và tối ưu công tác vận hành, sau đó hoạt động trở lại từ ngày 8/6.

Đến tháng 7, VinBus tiếp tục thay đổi cách thức phục vụ khi cho phép hành khách đặt chỗ trực tuyến trên ứng dụng Green SM. Khi đó, tuyến vẫn được duy trì miễn phí 100% giá vé.

Việc VinBus thông báo dừng khai thác từ ngày 1/9/2026 khép lại chặng vận hành khoảng 3 tháng của tuyến buýt điện miễn phí Hà Nội - Hạ Long Xanh, vốn được triển khai nhằm tạo thêm phương án kết nối trực tiếp từ Hà Nội tới Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu dự án có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Đinh Anh

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