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Tin vui: Toàn bộ người dân Hà Nội và du khách được miễn phí dịch vụ này suốt 5 ngày nghỉ lễ 2/9

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Tin vui: Toàn bộ người dân Hà Nội và du khách được miễn phí dịch vụ này suốt 5 ngày nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9/2026, nhân dân và du khách được miễn 100% giá vé lượt cho trên hai tuyến đường sắt đô thị này.

Theo Báo Chính phủ, thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội tại Công văn số 4434/UBND-ĐT về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị), Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) triển khai miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, chương trình miễn phí vé được áp dụng trong 5 ngày, gồm 29/8, 30/8, 31/8, 1/9 và 2/9/2026 cho toàn bộ nhân dân và du khách. Các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 và được chỉnh sửa, bổ sung tại Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của HĐND Thành phố như người cao tuổi, người dân có vé tháng, thẻ ưu tiên được xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Hành khách sử dụng tàu điện được phát thẻ vé 0 đồng tại quầy vé hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng hiện hành, các đại lý, thu hộ, vé điện tử, thẻ ngân hàng, Tap&Go... Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% giá vé lượt cho hành khách thông qua trợ giá.

Trong các ngày 29/8, 30/8, 31/8, 1/9 và 2/9/2026, cả hai tuyến đường sắt đô thị (gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội đoạn trên cao) hoạt động từ 5h30 đến 22h, với giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, tạo điều kiện để hành khách chủ động lựa chọn tàu điện trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro tiếp tục triển khai các giải pháp giao thông liên hoàn, hỗ trợ hành khách di chuyển thuận tiện từ điểm đi đến điểm đến.

Hành khách có thể sử dụng tính năng "Đặt chuyến liên thông" (Be - Metro - Be) trên Ứng dụng Hà Nội Metro để kết nối các chặng di chuyển bằng xe công nghệ và tàu điện.

Việc miễn phí vé trong dịp Quốc khánh 2/9 là sự hỗ trợ thiết thực đối với nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời góp phần khuyến khích lựa chọn giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và xây dựng đô thị giao thông an toàn, thuận tiện, thân thiện với môi trường.

Tin vui: Toàn bộ người dân Hà Nội và du khách được miễn phí dịch vụ này suốt 5 ngày nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.Toàn bộ người dân có tài khoản VNeID định danh mức 2 được miễn phí dịch vụ này đến hết tháng 2/2027

Một chính sách mới liên quan trực tiếp đến hàng triệu người sử dụng VNeID đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Minh Ánh

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