Tranh cãi về Lê Công Vinh

Tại trận chung kết ASEAN Cup 2026, trước khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, khoảnh khắc cựu tiền đạo Lê Công Vinh diện bộ vest lịch lãm, rước chiếc cúp vô địch đặt tại bục vinh quang đã khiến hàng vạn khán giả vỡ òa. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng dàn quan chức cấp cao của bóng đá thế giới và bóng đá Đông Nam Á, hình ảnh chân sút huyền thoại mang áo số 9 năm nào xuất hiện trang trọng sự ghi nhận trọn vẹn cho những đóng của anh đối với bóng đá Việt Nam và khu vực.

Công Vinh vinh dự được lựa chọn rước cúp vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Vì sao Công Vinh được lựa chọn?

Việc Công Vinh xuất hiện tại sân Mỹ Đình và rước cúp vô địch đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn bóng đá. Trên bài đăng của đơn vị sở hữu bản quyền giải đấu về việc "Huyền thoại Lê Công Vinh xuất hiện", nhiều khán giả cho rằng bóng đá Việt Nam còn nhiều cái tên huyền thoại có thể rước cúp như Hồng Sơn hay Huỳnh Đức... Vậy tại sao Công Vinh lại được lựa chọn?

Quyết định lựa chọn Lê Công Vinh thực hiện nghi thức rước cúp của Ban tổ chức giải xuất phát từ giá trị lịch sử mà anh nắm giữ. Trở lại thời điểm tháng 12 năm 2008, cũng chính tại thảm cỏ Mỹ Đình này, Công Vinh đã điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá nước nhà. Cú đánh đầu ngược xuất thần ở phút 90+4 từ quả đá phạt của Nguyễn Minh Phương trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan đã xé lưới thủ môn Kosin Sinthaweechai, san bằng tỷ số 1-1 và mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng đó không đơn thuần là một pha lập công, mà là cú đánh đứt chuỗi ngày dài khao khát danh hiệu, mở ra một chương mới đầy tự hào cho nền bóng đá nội.

Công Vinh là một trong những chân sút xuất sắc nhất tuyển Việt Nam trong lịch sử (Ảnh: FBNV)

Công Vinh trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam

Bên cạnh dấu ấn lịch sử, vị thế của Lê Công Vinh trên bản đồ bóng đá Đông Nam Á là yếu tố then chốt khiến anh trở thành đại sứ hoàn hảo nhất cho sự kiện này. Với 51 bàn thắng sau 83 lần khoác áo Đội tuyển Quốc gia và 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, anh hiện vẫn giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Tầm vóc của CV9 còn vượt ra khỏi ranh giới quốc gia khi vào năm 2020, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức vinh danh anh là 1 trong 5 huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Đông Nam Á, đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi lẫy lừng như Kiatisuk Senamuang hay Bambang Pamungkas.

Việc Công Vinh bê chiếc cúp vàng ra sân Mỹ Đình mang ý nghĩa của sự chuyển giao thế hệ và sự tiếp nối truyền thống kiêu hãnh của bóng đá Việt Nam. Nhìn thấy người đàn anh từng xé lưới Thái Lan để đăng quang năm xưa bước ra, các tuyển thủ thế hệ tiếp nối như được tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần vô giá và bản lĩnh thi đấu quật cường. Và đúng như kỳ vọng, trên thảm cỏ Mỹ Đình năm 2026, tuyển Việt Nam với những Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son... đã vượt qua Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Nghi thức rước cúp tại ASEAN Cup 2026 vì thế là một lời tri ân dành cho Lê Công Vinh.