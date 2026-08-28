Căn hộ 188m² giữa trung tâm thành phố gây chú ý vì trần phòng ngủ dát vàng: Mỗi căn phòng là một “mùa” khác nhau

Ivy từng làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và biên tập thời trang, sau đó tự kinh doanh trong khoảng 10 năm. Đầu năm 2023, cô rời vị trí quản lý để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Căn nhà được bắt đầu thiết kế từ tháng 5/2021 và mất gần 2 năm mới hoàn thiện.

Điều Ivy nói với các nhà thiết kế ngay từ đầu cũng khá khác thường: "Đẹp" phải là tiêu chí quan trọng nhất. Cô sẵn sàng hy sinh một số công năng không thực sự cần thiết để đổi lấy tính thẩm mỹ, đồng thời muốn mọi góc trong nhà khi lên hình đều có cá tính nhưng vẫn phải tuân theo một logic thiết kế rõ ràng.

188m² nhưng gần như không có một bức tường trắng

Căn nhà nằm giữa trung tâm Bắc Kinh, có diện tích sử dụng khoảng 188m² và thêm một khu vườn rộng 30m². Phòng khách được phủ sắc xanh bạc hà, phòng ăn chuyển sang hồng nhạt, phòng tắm là xanh lam đậm, trong khi phòng ngủ sử dụng các sắc vàng ấm và trần dát vàng.

Chủ đề xuyên suốt của căn nhà được Ivy gọi là "ngắm vườn". Ý tưởng này đến từ tình yêu của cô dành cho những khu vườn cổ kiểu Tô Châu và quan niệm về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Ngay từ lối vào, tủ và tường đã được phủ giấy lụa vẽ tay họa tiết hoa, chim. Các họa tiết tiếp tục kéo dài sang phòng khách, kết hợp cùng lan can đá cẩm thạch trắng để tạo cảm giác như đang bước qua một khu vườn thay vì bước vào một căn hộ giữa thành phố.

Cũng từ ý tưởng khu vườn bốn mùa, từng phòng được giao cho một bảng màu riêng.

Phòng khách xanh bạc hà đại diện cho sắc xanh của mùa xuân. Phòng ăn và bếp được phủ hồng, đi cùng tranh trang trí và hàng loạt đĩa gốm mà Ivy sưu tầm qua nhiều năm, gợi liên tưởng đến thời điểm đầu hè khi hoa bắt đầu nở rộ.

Điều đáng nói là Ivy gần như không sử dụng tường trắng. Theo cô, màu sắc chính là một phần quan trọng giúp mỗi khu vực có cá tính riêng mà vẫn gắn kết với câu chuyện chung của căn nhà.

Trần phòng ngủ dát vàng với chi phí hàng trăm triệu đồng

Khu vực gây chú ý nhất trong nhà có lẽ là phòng ngủ.

Khác hoàn toàn phòng khách và phòng ăn, phòng ngủ sử dụng bảng màu vàng ấm để gợi cảm giác của mùa thu. Giấy dán tường lấy cảm hứng từ tác phẩm "Rừng thông" của họa sĩ Nhật Bản Hasegawa Tōhaku, còn toàn bộ phần trần được dát vàng lá.

Để hoàn thành phần trần này, vàng được đập thành những lá cực mỏng. Người thợ phải sử dụng dụng cụ rất nhẹ để gắn từng lá vàng lên bề mặt bởi chỉ một luồng hơi mạnh cũng có thể làm chúng biến dạng.

Theo chia sẻ của Ivy, riêng nguyên liệu dát vàng tiêu tốn khoảng 30.000 NDT, chưa kể hơn 10.000 NDT tiền nhân công. Tổng chi phí cho phần trần lên tới hơn 40.000 NDT.

Thứ cô yêu thích nhất không hẳn là giá trị của vàng, mà là hiệu ứng ánh sáng. Mỗi buổi sáng, khi ánh sáng ngoài trời đi vào căn phòng, trần vàng phản chiếu thứ ánh sáng dịu và ấm khiến toàn bộ không gian thay đổi.

Nếu phòng ngủ tượng trưng cho mùa thu, phòng tắm chính lại chuyển sang sắc xanh lam lạnh để đại diện cho mùa đông. Chiếc gương trong phòng tắm được bố trí sao cho có thể phản chiếu cảnh "rừng thông" ở phòng ngủ bên cạnh, tạo thành sự đối lập giữa một bên lạnh và một bên ấm.

Nhà nhiều đồ nhưng gia chủ không coi đó là sự lộn xộn

Một điều thú vị khác là Ivy không hề theo đuổi kiểu nhà "ít đồ".

Các khu vực phòng khách, phòng ăn và hành lang đều xuất hiện rất nhiều đồ trang trí: đồ gốm, bình cổ, tượng sứ, thảm thủ công, đồ nội thất cũ, tranh, diều truyền thống và các món đồ cô mang về sau những chuyến đi.

Tuy nhiên, gia chủ cho rằng nhiều đồ không đồng nghĩa với thiết kế phức tạp.

Ở phần kiến trúc, cô lại chủ động hạn chế các đường viền thạch cao và trần giả. Nói cách khác, cấu trúc nền được giữ tương đối đơn giản để làm phông cho đồ nội thất và các bộ sưu tập nhiều màu sắc.

Điều này cũng giải thích vì sao căn nhà dù chứa rất nhiều vật dụng vẫn có một trật tự riêng.

Ivy không mua đồ theo bộ. Phần lớn là những món được tích lũy qua nhiều năm hoặc có câu chuyện phía sau. Có chiếc bàn cà phê cổ từ thập niên 1970 mà cô phải nhờ bạn đi hơn 1.000km để lấy rồi vận chuyển về Trung Quốc. Có chiếc đèn thủy tinh hình hoa diên vĩ được đặt làm riêng tại đảo Murano, Italy và phải chờ nửa năm mới nhận được.

Bởi vậy, căn nhà gần như không thể được "copy" chỉ bằng cách mua lại vài món nội thất giống nhau.

Theo Ivy, điều tạo nên cá tính của không gian chính là những thứ chủ nhà thực sự thích và đã tích lũy qua nhiều năm.

Khu vườn 30m² là lý do cô chọn căn nhà này

Dù phần nội thất rất nổi bật, thứ khiến Ivy quyết định mua căn nhà ngay từ đầu lại là khu vườn.

Ở một khu vực trung tâm Bắc Kinh, nơi giá đất cao và mật độ xây dựng lớn, một căn hộ có khoảng sân riêng và tầm nhìn xanh không dễ tìm. Khu vườn rộng khoảng 30m² được lát đá vôi nhập khẩu, trồng cây theo hướng có cảnh quan thay đổi quanh năm và vẫn phù hợp với mùa đông lạnh của Bắc Kinh.

Ivy thừa nhận trước đây mình từng là người "trồng cây gì chết cây đó". Nhưng sau khi có khu vườn, cô bắt đầu học cách chăm cây và cũng dần thay đổi quan niệm.

Thời gian đầu, cô chăm cây quá kỹ. Đến khi nhiều cây đồng loạt bị bệnh, Ivy mới nhận ra không phải loại cây nào cũng phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai tại đây. Sau đó, cô chọn cách can thiệp ít hơn: cây phù hợp thì giữ, cây không phù hợp thì chấp nhận thay thế.

Một căn nhà không dành để làm hài lòng tất cả mọi người

Điều đáng chú ý nhất trong cách Ivy xây dựng căn nhà có lẽ không nằm ở trần vàng hay những món nội thất đắt tiền.

Đó là việc cô gần như không hỏi ý kiến người khác trong suốt quá trình cải tạo.

Theo Ivy, nhà là không gian một người phải sống trong đó mỗi ngày. Vì thế, thay vì cố gắng tạo ra một căn nhà dễ được số đông khen đẹp, cô muốn nó phản ánh chính xác sở thích và thế giới nội tâm của mình.

"Không gian này tồn tại vì bạn", Ivy chia sẻ khi nói về quan niệm làm nhà của mình.

Có lẽ vì vậy, căn hộ 188m² này không phải kiểu thiết kế mà ai nhìn cũng muốn sao chép. Người thích có thể thấy nó đầy sức sống, cá tính và giống một tác phẩm nghệ thuật. Người quen với những căn nhà trắng - be - xám có thể lại thấy màu sắc quá mạnh và nhiều chi tiết.

Nhưng đó cũng chính là điều Ivy muốn.

Giữa cuộc sống vốn đã đầy những chuyện thực tế và vụn vặt, cô không muốn ngôi nhà tiếp tục là một không gian an toàn, trung tính và giống hàng nghìn căn khác.

Cô muốn khi bước qua cửa, mình có cảm giác đang rời khỏi đời sống thường nhật để bước vào một "giấc mơ" được thiết kế chỉ để làm hài lòng chính mình.