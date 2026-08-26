Khu du lịch Đại Nam chia sẻ mới về Kim điện và Bảo tháp 9 tầng

Khu du lịch Đại Nam có diện tích khoảng 450 ha, được triển khai đầu tư từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức đón khách từ ngày 11/9/2008. Quần thể này tích hợp nhiều loại hình tham quan, vui chơi và trải nghiệm như biển, hồ, sông, núi, khu giải trí, công trình tâm linh và vườn thú mở, tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều điểm đến trong cùng một khu vực.

Mới đây, Khu du lịch Đại Nam giới thiệu combo “Biển + Vườn thú” trị giá 200.000 đồng, kèm ưu đãi tặng thêm trải nghiệm trượt tuyết hoặc phim 4D. Chương trình áp dụng đến 31/8, đồng thời kết hợp chính sách miễn phí vào cổng trong năm 2026. Đây là gói kết hợp nhiều trải nghiệm, từ vui chơi dưới nước, tham quan vườn thú đến các hoạt động giải trí trong cùng một điểm đến.

Đáng chú ý, quần thể kiến trúc tâm linh, khu đền thờ và Kim Điện Đại Nam, trong đó có Bảo Tháp 9 tầng, sẽ mở cửa đón khách tham quan tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Kim Điện là một trong những công trình nổi bật của Khu du lịch Đại Nam. Công trình được khởi công ngày 11/4/2003 và hoàn thành vào 2/9/2005, với diện tích xây dựng khoảng 5.000 m². Toàn khu Kim Điện rộng khoảng 9 ha, cổng chính hướng ra Quảng trường Đại Nam, nay là Hoa viên Quan Thế Âm Bồ Tát. Điểm đáng chú ý bên trong Kim Điện là hệ thống tượng thờ, phù điêu và nhiều vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K.

Về kiến trúc, Kim Điện được xây dựng theo mô-típ vuông - tròn. Phần mái vòm hình tròn tượng trưng cho Trời, được trang trí 108 hình chim hạc. Trong đó, 54 con bay theo chiều kim đồng hồ và 54 con bay ngược chiều, gắn với quan niệm về 54 dân tộc Việt Nam. Chính giữa mái vòm là điểm vọng âm, nơi âm thanh có thể được khuếch đại và truyền đi trong không gian Kim Điện. Phần hình vuông được thể hiện qua bốn vách của đền, với 28 bộ cánh cửa, mỗi cánh nặng khoảng 500 kg.

Không gian Khu Thờ Tự còn kết hợp nhiều yếu tố cảnh quan như núi, sông, hồ và cây xanh. Nổi bật là dãy Ngũ Hành Sơn, còn gọi là Bảo Sơn, gồm 5 ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Ngọn núi trung tâm có độ cao 65,8 m.

Khu vực này được bao quanh bởi nhiều công trình và cảnh quan, trong đó dãy Ngũ Hành Sơn còn là nơi cư trú của hàng nghìn con chim yến.

Trên ngọn núi trung tâm Bảo Sơn là Bảo Tháp 9 tầng. Công trình được xây dựng như một không gian thờ phụng, gắn với các giá trị tâm linh và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi tầng của tòa tháp đảm nhiệm một không gian thờ phụng với ý nghĩa riêng, thể hiện sự tưởng nhớ và tôn vinh đối với các thế hệ đi trước.

(Tổng hợp/Ảnh: FB)