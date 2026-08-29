Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi thất bại cả tiền bạc lẫn danh tiếng"

Mới đây, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.



Đàm Vĩnh Hưng

Anh nói: "Ở thời điểm 2005, tôi đang ở vị trí ngôi sao nhạc trẻ nhưng dám bước chân sang khu vườn nhạc xưa, Bolero dù lúc đó Bolero không có đất sống, bị nhạc trẻ và nhạc ngoại đè bẹp.

Tôi một mình đi vào con đường Bolero rồi dần dần nở hoa từ từ, đến một lúc Bolero nở rộ trở lại. Cả Việt Nam lại nghe Bolero, hàng loạt cuộc thi, chương trình về Bolero mở ra, cái gì cũng Bolero.

Sau đó tôi thấy Bolero bị bội thực lại nhảy về nhạc trẻ. Tôi phải chuẩn bị cho mình những bến đáp từ trước.

Nhưng khi quay lại nhạc trẻ, tôi không thể nào đem cái tôi của Đàm Vĩnh Hưng cũ ra nói chuyện. Cái đó nó cũ rồi. Nếu tôi cứ ngoan cố nói rằng tôi từng tạo ra vinh quang từ xưa và bắt mọi người nghe theo cái cũ đó là không được. Tôi đã từng thử và thất bại.

Tôi thất bại cả tiền bạc lẫn danh tiếng, nhưng điều đó đâu ai biết. Tôi phải tự nuốt lấy hết. Sau đó, tôi phải tự thay đổi hết. Tôi phải tìm cả một ekip trẻ để giảm bớt quyết định từ cái tôi của Đàm Vĩnh Hưng cũ đi.

Người nghệ sĩ ở vị trí như tôi thường có quyền quyết định, tự hào vì đã từng tạo dựng ra những vinh quang, thì hay nghĩ rằng mắc mớ gì phải nghe lời bọn trẻ. Nhiều nghệ sĩ luôn luôn nghĩ như vậy nhưng tôi thì không.

Tôi thực tế và sòng phẳng lắm. Tôi ngồi trên máy tính hàng đêm để coi từng bài hit của giới trẻ và tự hỏi vì sao bài này lại hot như thế trong khi bài của mình đầu tư nhiều tiền thì lại không ai nghe.

Tôi phải tự coi lại, tự tìm hiểu lại mọi thứ. Mọi chuyện đều có lí do của nó. Giống như ngày xưa tôi cứ xuất hiện là hot, thì cũng phải có lí do.

Bây giờ người trẻ thay đổi gu nghe nhạc, đổi mới hết rồi mà tôi cứ đứng im một chỗ, không chịu thay đổi là tôi tiêu. Tinh thần tiếp nhận của tôi cũng nhanh lắm. Tôi là tuổi Tân Hợi mà nên dễ tiếp nhận cái mới lắm. Chữ mới luôn ở trong tôi nên tôi thích cái mới lắm.

Tôi thích gặp những người trẻ, đại diện cho sức trẻ để học hỏi những điều thực tế hơn".