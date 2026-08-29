Mạnh Quỳnh về Việt Nam, phải ngồi xe lăn và chống nạng

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã từ Mỹ về nước để tham gia một số chương trình ca nhạc. Trong lần xuất hiện công khai trước công chúng mới đây nhất, nam ca sĩ gây bất ngờ khi phải ngồi xe lăn, có người đẩy đằng sau và khó khăn trong việc di chuyển. Anh còn phải chống nạng và lúc lên xuống thang phải có hai người đỡ hai bên.

Mạnh Quỳnh

Tuy vậy, Mạnh Quỳnh vẫn xuất hiện trong sự chỉn chu, ăn mặc chỉnh tề để tỏ sự tôn trọng với khán giả.

Được biết, Mạnh Quỳnh gặp tai nạn dẫn đến chấn thương ở mắt cá chân cách đây không lâu, khiến anh phải nhập viện phẫu thuật và vẫn đang trong quá trình điều trị.

Tuy nhiên, vì đã có lịch diễn các show tại Việt Nam từ trước nên Mạnh Quỳnh vẫn bay về nước và không hủy bất cứ show nào.

Anh tâm sự: "Các show tôi đăng tải tôi vẫn giữ hết, không hủy show nào. Tôi có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói tôi được phép lên máy may, đi xe và di chuyển về nước, chỉ là khi ngồi máy bay thì phải đứng lên ngồi xuống để máu huyết lưu thông. Bác sĩ dặn dò tôi rất kỹ.

Tôi cũng cố gắng hết sức vì ngoài vấn đề uy tín ra còn là tình cảm của khán giả. Trước giờ tôi không bao giờ hủy show, dù bệnh khan tiếng không hát được cũng phải cố đến để gặp gỡ khán giả rồi cáo lỗi. Đó là cách làm việc của tôi trong bao năm qua. Tôi thông báo, tôi không hủy show ở Việt Nam".

Cách đây không lâu, ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo tình trạng sức khỏe. Anh bị tai nạn trong lúc chơi thể thao dẫn đến chấn thương, vỡ xương mắt cá chân phải.

Mạnh Quỳnh nhập viện, được các bác sĩ cấp cứu, xử lý vết thương và tiến hành đeo bốt cố định cổ chân bơm hơi vào vị trí tổn thương.

Thiết bị này có khả năng bơm không khí vào các túi khí bên trong bốt để ôm khít lấy cổ chân, giúp giảm sưng nề và cố định vùng xương gãy tối đa. Tình hình sức khỏe của nam ca sĩ hiện đã ổn định.

Bác sĩ cho biết chân Mạnh Quỳnh sẽ hồi phục trong khoảng 2 tháng. Anh được phép đi xe và máy bay nhưng phải ngồi xe lăn, có người theo sát hỗ trợ.