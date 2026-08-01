Báo Hàn Quốc thán phục trước “cảnh tượng gây xúc động” của HLV Kim Sang-sik

“Một cảnh tượng cảm động đã diễn ra khi HLV Kim Sang-sik cõng học trò 28 tuổi của mình lên bục vinh quang... Người hâm mộ Việt Nam đã reo hò cổ vũ nhiệt tình” - đây là tiêu đề bài bình luận vừa được hãng truyền thông Star News Korea đăng tải để ca ngợi hành động đẹp của vị thuyền trưởng sinh năm 1976.

Phóng viên Lee Won-hee của Star News Korea hết lời ca ngợi hành động của HLV Kim Sang-sik: “Một khung cảnh ấm lòng đã diễn ra sau khi HLV ĐTQG Việt Nam, Kim Sang-sik, giành chức vô địch.

HLV Kim đã đích thân cõng cậu học trò Nguyễn Đình Bắc lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải, khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Với cảnh tượng đặc biệt và đầy bất ngờ này, HLV Kim đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các khán đài”.

Cây bút xứ Kim chi tiếp tục bình luận: “HLV Kim Sang-sik sinh năm 1976, hơn cậu học trò của mình 28 tuổi. Mặc dù chênh lệch tuổi tác gần như cha con, HLV Kim vẫn đích thân cõng học trò trên lừng, thể hiện sự chăm sóc chu đáo phi thường. Chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn ai cũng phải mỉm cười hài lòng”.

Trang báo Hàn Quốc ca ngợi hành động đẹp của HLV Kim Sang-sik.

Ngoài việc tán dương hành động đẹp của HLV Kim Sang-sik, phóng viên Lee Won-hee cũng bình luận về màn trình diễn của Đình Bắc tại AFF Cup 2026.

“Một nhân vật chính khác đã nổi lên trong bóng đá Việt Nam tại giải đấu này: Đinh Bắc, một tiền đạo trẻ sinh năm 2004.

Đình Bắc đã ghi 5 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo trong 7 trận đấu tại giải đấu, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến chiến thắng. Anh không chỉ thể hiện khả năng ghi bàn mà còn cả kỹ năng tạo cơ hội cho đồng đội, từ đó nổi lên như một ngôi sao tiềm năng và là tương lai của bóng đá Việt Nam…

Với phong độ xuất sắc, Đình Bắc đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026, thực sự đền đáp niềm tin của HLV Kim Sang-sik.

Cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng vô cùng khốc liệt. Nguyễn Xuân Son của Việt Nam cũng ghi được 5 bàn thắng, ngang với Đình Bắc, trong đó có cú đúp cực kỳ quan trọng vào lưới Malaysia ở bán kết.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể, Đình Bắc vẫn nhận được nhiều lời khen hơn. Anh không chỉ xuất sắc trong việc ghi bàn và kiến tạo, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức tấn công và tinh thần đồng đội của tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn đầy cảm xúc của anh trong trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan thật sự ấn tượng. Anh có đường chuyền tuyệt vời cho Hai Long, tiếp thêm sức mạnh cho hàng công Việt Nam”.

Màn trình diễn của Đình Bắc cũng nhận được lời khen ngợi từ trang báo Hàn Quốc.

Trong bài viết của mình, phóng viên Lee Won-hee cũng nói về những cột mốc lịch sử mà tuyển Việt Nam vừa tạo ra.

“HLV Kim đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong giải đấu đầu tiên ông dẫn dắt vào năm 2024, và sau đó lại nâng cao chiếc cúp vô địch, lập kỷ lục hai năm liên tiếp tại AFF Cup. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chức vô địch giải đấu này hai năm liên tiếp. Sau các năm 2008, 2018 và 2024, đây là danh hiệu thứ tư của Việt Nam tại giải đấu này.

Tuyển Việt Nam còn lập thêm kỷ lục mới, kéo dài chuỗi trận bất bại của Việt Nam ở cấp độ ĐTQG lên 26 trận (22 thắng và 4 hòa).

Với HLV Kim, chỉ trong vòng 2 năm, ông đã dẫn dắt các ĐTQG (gồm cả U23) giành được tới 4 chức vô địch, bao gồm cả chức vô địch AFF Cup 2026”.