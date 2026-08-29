Cặp vợ chồng chi 775,8 triệu mua ô tô, được 4 tháng đã phải đăng bán

Đầu năm nay, Li và vợ - Một cặp vợ chồng người Trung Quốc quyết định mua 1 chiếc ô tô mới giá khoảng 200.000 NDT (775,8 triệu đồng). Thế nhưng chỉ sau 4 tháng, cả 2 đã phải cân nhắc chuyện bán xe. Chiếc xe không gặp sự cố, chưa từng xảy ra tai nạn, nhưng tần suất sử dụng quá thấp trong khi các khoản chi phí cố định vẫn đều đặn phát sinh.

Hàng ngày, Li đều phải lái xe vòng quanh khu dân cư gần 20 phút để tìm chỗ đỗ. Bãi đỗ dưới tầng hầm quá hẹp, trong khi chỗ đỗ ven đường đã kín. Trở về nhà, anh mở ứng dụng mua bán ô tô cũ và đứng trước hai lựa chọn: Tiếp tục trả tiền cho một chiếc xe chỉ được sử dụng 2-3 lần mỗi tuần, hoặc chấp nhận bán xe dù mới mua được 4 tháng.

Điều khiến Li khó chịu không hẳn là cảm giác “mua nhầm xe”. Vấn đề nằm ở chỗ, khi hỏi giá thu mua lại, anh mới nhận ra chiếc xe mới lăn bánh được 4 tháng đã giảm giá trị không nhỏ.

Li thường xuyên phải dành nhiều thời gian tìm chỗ đậu xe

Nhiều người cho rằng một chiếc xe mới mua vài tháng đã bán thường xuất phát từ việc mua sắm bốc đồng, thích thể hiện hoặc xe có vấn đề. Nhưng trên thực tế, một nguyên nhân phổ biến hơn là người mua chỉ tính giá xe và khoản trả góp hàng tháng, trong khi bỏ qua toàn bộ chi phí phải chịu trong năm đầu tiên.

Theo số liệu của Hiệp hội Lưu thông Ô tô Trung Quốc, xe đã qua sử dụng có tuổi đời từ 3 năm trở xuống chiếm 26% tổng giao dịch xe cũ. Điều này không có nghĩa tất cả đều chỉ được sử dụng vài tháng, nhưng cho thấy những chiếc xe có tuổi đời còn rất mới xuất hiện trên thị trường xe cũ không phải trường hợp hiếm.

Với trường hợp của gia đình Li, thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 15.000 NDT (58,2 triệu đồng), tiền thuê nhà 4.500 NDT (17,5 triệu đồng), tiền trả góp ô tô 3.500 NDT (13,6 triệu đồng), cộng tiền gửi xe, bảo hiểm và nhiên liệu khoảng 1.500 NDT (5,8 triệu đồng). Chỉ riêng nhà ở và ô tô đã tiêu tốn 9.500 NDT (36,9 triệu đồng), chiếm phần lớn thu nhập. Khi cộng thêm ăn uống, chăm sóc cha mẹ, con cái, giao tiếp xã hội và các khoản chi tiêu khác, gia đình gần như không còn dư địa cho những tình huống bất ngờ.

Ban đầu, vợ chồng Li cố mua xe vì nghĩ rằng chiếc ô tô sẽ giúp cuộc sống tiện nghi hơn, đặc biệt khi về quê vào các dịp lễ Tết. Nhưng sau 4 tháng sử dụng, cả 2 thực sự “vỡ mộng”.

Vì vậy, trước khi mua xe, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết và khoản trả góp mỗi tháng, người mua nên tính toàn bộ chi phí trong năm đầu tiên. Đặc biệt, trước khi mua ô tô, hãy thử ghi lại chi phí đi lại thực tế trong 30 ngày, gồm tiền taxi, phương tiện công cộng, thuê xe cuối tuần và cả thời gian tìm chỗ đỗ. Nếu tổng chi phí di chuyển trong một tháng chỉ khoảng 800 NDT (3,1 triệu đồng), nhưng chiếc xe dự kiến mua khiến gia đình phải gánh chi phí hơn 3.000 NDT (11,6 triệu đồng) mỗi tháng, rất có thể đây chưa phải một nhu cầu thực sự cần thiết.

Khi đã mua xe và nhận ra không phù hợp, cũng không nên chỉ hỏi giá thu mua của 1 đại lý. Chủ xe nên tham khảo ít nhất 3 nơi, kiểm tra giá bán thực tế của mẫu xe mới cùng loại, đồng thời tính khoản vay còn lại và điều kiện sang tên. Sau đó, hãy so sánh khoản lỗ nếu bán ngay với tổng chi phí dự kiến phải bỏ ra trong 2 năm tiếp theo.

Bởi suy cho cùng, điều dễ tính sai nhất khi mua ô tô không phải mức tiêu hao nhiên liệu chênh nhau 0,5 lít xăng hay một vài trang bị. Sai lầm lớn nhất là nhầm lẫn giữa “mua được” với “nuôi được”, rồi tiếp tục nhầm “nuôi được” với “đáng để nuôi”.

Một chiếc ô tô trị giá 200.000 NDT (775,8 triệu đồng) nhưng mỗi tháng chỉ được sử dụng vài lần có thể trở thành một khoản chi rất lớn. Khi đó, câu hỏi quan trọng không còn là “bán xe có phải chịu lỗ hay không”, mà là “tiếp tục giữ chiếc xe và mất thêm tiền trong 2 năm, hay chấp nhận khoản lỗ hiện tại để dừng lại?”.

(Nguồn: Baidu)