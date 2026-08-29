Nâng tầm trải nghiệm gaming với màn hình LG UltraGear evo AI OLED 5K2K

‏Trong cuộc đua nâng cấp trải nghiệm gaming, chất lượng hiển thị không chỉ quyết định khả năng quan sát mà còn góp phần tạo nên cảm giác nhập vai trong từng trận đấu. Nắm bắt nhu cầu này, LG tiếp tục mở rộng dải sản phẩm UltraGear tại Việt Nam với LG UltraGear evo AI 45GX950B-B và 39GX950B-B – bộ đôi màn hình OLED gaming cao cấp sở hữu độ phân giải WUHD 5K2K, thiết kế cong 800R và loạt công nghệ AI được tích hợp nhằm tối ưu cả hình ảnh lẫn âm thanh.‏

‏Với hai lựa chọn kích thước 45 inch và 39 inch, dòng LG UltraGear evo AI hướng đến nhóm game thủ tìm kiếm không gian hiển thị rộng, chất lượng hình ảnh cao cấp nhưng vẫn cần khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa độ chi tiết và tốc độ trong những trận đấu cạnh tranh.‏

‏OLED 5K2K mở rộng không gian, nâng tầm trải nghiệm gaming‏

‏LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B sở hữu tấm nền OLED RGB Tandem thế hệ thứ 4, độ phân giải WUHD 5120 x 2160 cùng mật độ điểm ảnh 142 PPI. Kết hợp độ phủ màu DCI-P3 99,5% và độ sai lệch màu Delta E<2, màn hình mang đến khả năng tái hiện hình ảnh chi tiết và màu sắc chân thực.‏

‏Không gian 5K2K rộng lớn kết hợp độ cong 800R, đưa game thủ vào trung tâm của mọi trận đấu.‏

‏Độ phân giải 5K2K trên không gian màn hình siêu rộng giúp người dùng có thêm không gian hiển thị khi chơi game, đồng thời phù hợp với các nhu cầu đa nhiệm như làm việc, sáng tạo nội dung hay giải trí. Trong khi đó, độ cong 800R được thiết kế để mở rộng trường nhìn, đưa người chơi vào gần hơn với không gian trong game.‏

‏Thiết kế viền siêu mỏng bốn cạnh góp phần tạo nên không gian hiển thị liền mạch, đặc biệt phù hợp với những tựa game có thế giới mở hoặc yêu cầu quan sát nhiều thông tin trên màn hình. Sản phẩm đồng thời đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 500, hỗ trợ thể hiện các vùng sáng tối rõ ràng và tăng chiều sâu cho hình ảnh.‏

‏Dual-Mode: Linh hoạt thiết lập, tối ưu từng thể loại game‏

‏Một trong những điểm nổi bật của LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B là công nghệ Dual-Mode, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa độ phân giải WUHD ở tần số quét 165Hz và WFHD ở tần số quét lên đến 330Hz.‏

‏Một màn hình, hai chế độ hiển thị, linh hoạt đáp ứng từ game đồ họa cao đến eSports tốc độ cao.‏

‏Cơ chế này giúp màn hình thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau: từ trải nghiệm game có đồ họa cao, ưu tiên độ chi tiết, đến các tựa game eSports đề cao tốc độ phản hồi. Thời gian phản hồi chỉ 0,03ms (GtG), kết hợp NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro và HDMI 2.1 VRR (Adaptive Sync), hỗ trợ duy trì hình ảnh mượt mà trong những pha chuyển động nhanh.‏

‏Nhờ đó, người dùng có thể chủ động lựa chọn thiết lập hiển thị phù hợp với từng thể loại game, thay vì phải đánh đổi giữa độ phân giải và tốc độ.‏

‏LG AI tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng khoảnh khắc‏

‏Không chỉ tập trung vào phần cứng hiển thị, LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B còn được tích hợp các tính năng LG AI như AI Upscaling, AI Scene Optimization và AI Sound, hướng đến trải nghiệm gaming thông minh và trực quan hơn.‏

‏LG AI chủ động tối ưu hình ảnh và âm thanh, hoàn thiện trải nghiệm gaming theo từng khoảnh khắc.‏

‏Trong đó, AI Upscaling có khả năng nâng cấp chất lượng hình ảnh từ các nguồn phát có độ phân giải thấp lên hình ảnh sắc nét hơn. AI Scene Optimization phân tích từng bối cảnh để tinh chỉnh hình ảnh, hỗ trợ người chơi quan sát rõ hơn trong những môi trường có độ chênh lệch sáng tối phức tạp.‏

‏Trong khi đó, AI Sound tối ưu âm thanh theo nội dung, làm nổi bật lời thoại và những chi tiết âm thanh quan trọng trong quá trình chơi game. Sự kết hợp giữa các tính năng AI giúp màn hình không chỉ đóng vai trò thiết bị hiển thị mà còn chủ động hỗ trợ hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn của người dùng.‏

‏Kết nối linh hoạt, tối ưu không gian gaming‏

‏Về kết nối, LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B được trang bị chuẩn DisplayPort 2.1 (UHBR20), hai cổng HDMI 2.1 và một cổng USB-C hỗ trợ sạc Power Delivery lên đến 90W.‏

‏Hệ thống kết nối toàn diện giúp dễ dàng thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng.‏

‏Hệ thống kết nối này cho phép người dùng linh hoạt kết nối màn hình với PC gaming, laptop và nhiều thiết bị ngoại vi khác, đồng thời tận dụng USB-C để truyền tải hình ảnh và sạc thiết bị tương thích.‏

‏Tại Việt Nam, LG UltraGear evo AI được phân phối với hai phiên bản kích thước, đáp ứng những nhu cầu không gian khác nhau. Phiên bản 45GX950B-B có giá bán lẻ đề nghị 51.900.000 đồng, trong khi 39GX950B-B có giá 43.900.000 đồng.‏

‏Với sự kết hợp giữa tấm nền OLED RGB Tandem thế hệ thứ 4, độ phân giải 5K2K, độ cong 800R, Dual-Mode và hệ thống tính năng LG AI, LG UltraGear evo AI 45/39GX950B-B mở rộng lựa chọn cho người dùng đang tìm kiếm một màn hình gaming cao cấp, vừa mang đến không gian hiển thị rộng và chất lượng hình ảnh ấn tượng, vừa đáp ứng yêu cầu tốc độ trong những trận đấu cạnh tranh.‏