Quách Ngọc Ngoan và bạn gái mới lên hot search

Sau thời gian dài khá kín tiếng về chuyện tình cảm, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ được nhắc tên trên mạng xã hội vì một khoảnh khắc thân mật bên một cô gái. Đáng chú ý, đoạn video do một khán giả đăng tải còn khiến cụm từ "Quách Ngọc Ngoan và bạn gái mới" lọt top tìm kiếm, thu hút sự tò mò của cư dân mạng.

Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện tại một rạp chiếu phim để giao lưu cùng khán giả. Nam diễn viên diện trang phục đơn giản, vui vẻ chụp ảnh cùng một nữ khán giả. Đáng chú ý, cô gái này có những cử chỉ khá thân mật khi đứng cạnh nam diễn viên, tạo nên một khung hình khiến dân tình lập tức chú ý.

Cư dân mạng bất ngờ tìm kiếm Quách Ngọc Ngoan và bạn gái mới

Theo chia sẻ của người đăng tải, cô là một khán giả yêu mến Quách Ngọc Ngoan và có dịp gặp nam diễn viên trong thời gian quảng bá bộ phim mới. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đặc biệt, dòng tìm kiếm "Quách Ngọc Ngoan và bạn gái mới" xuất hiện càng khiến câu chuyện được bàn tán nhiều hơn.

Tuy nhiên, từ những hình ảnh được chia sẻ cũng loạt phản hồi của cô gái này dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhận ra cô gái này chỉ là fan cứng của Quách Ngọc Ngoan mà thôi. Đây có thể chỉ là khoảnh khắc giao lưu giữa nam diễn viên và một người hâm mộ. Chính sự tò mò của cư dân mạng đã khiến cụm từ liên quan đến chuyện tình cảm của anh được chú ý.

Thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện để quảng bá phim mới Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, quê Cà Mau. Sau khi theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh và tốt nghiệp, anh chính thức bước chân vào diễn xuất. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn và lãng tử, Quách Ngọc Ngoan được các đạo diễn để mắt. Sau hành trình làm nghề, nam diễn viên đã để lại ấn tượng với khán giả qua một số bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Người Bất Tử... Không chỉ tham gia diễn xuất, Quách Ngọc Ngoan còn lấn sân sang âm nhạc khi tham gia cuộc thi Tình Bolero 2020 và trở thành Quán quân.

Về chuyện đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Lê Phương và có chung 1 cậu con trai. Tuy nhiên sau 3 năm, cả hai thông báo ly hôn, con trai được Lê Phương chăm sóc. Không lâu sau đó, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel công khai hẹn hò. Dù chuyện tình gặp nhiều sóng gió và ý kiến trái chiều của công chúng nhưng cả hai vẫn đồng hành bên nhau. Khoảng giữa năm 2020, Quách Ngọc Ngoan mới xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái doanh nhân và đang có chung cô con gái 8 tháng tuổi.

Nhưng đến tháng 4/2021, nữ doanh nhân lên tiếng xác nhận đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Theo Phượng Chanel cho biết, cả hai chọn kết thúc trong êm đẹp, đồng thời giữ mối quan hệ văn minh để nuôi dạy con gái.

Sau biến cố hôn nhân, Quách Ngọc Ngoan khá kín tiếng về đời tư

Sau khi chia tay vợ đại gia, Quách Ngọc Ngoan khá hiếm hoi lộ diện. Đến tháng 4/2023, nam diễn viên gây xôn xao khi xác nhận vỡ nợ. Theo đó, anh cho biết bản thân đang cố gắng xoay xở để kiếm tiền trả nợ và mong phía chủ nợ cho thêm thời gian để thu xếp ổn thỏa. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi và nhận định đây là chuyện cá nhân.

Cụ thể, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ: "Mặc dù tôi đang nợ, tôi ê chề nhưng thật sự bây giờ tôi không đủ khả năng chi trả. Mong muốn của tôi là xin mọi người cho tôi thời gian để tôi tập trung vào làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là chuyện cá nhân của tôi, chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu, không liên quan đến ai cả".

Vào cuối tháng 3/2024, Quách Ngọc Ngoan mới rục rịch trở lại dự án nghệ thuật và gần đây liên tục nhận nhiều phim điện ảnh như Trái Tim Què Quặt, Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Cho...

Thời điểm Quách Ngọc Ngoan ở quê sau biến cố nợ nần

Chia sẻ với truyền thông, Quách Ngọc Ngoan đang tích cực làm việc để trả hết số nợ

Ảnh: Tổng hợp