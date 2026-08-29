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Danh sách 6 điểm di tích miễn phí cho công dân Việt Nam trong ngày Quốc Khánh 2/9

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Danh sách 6 điểm di tích miễn phí cho công dân Việt Nam trong ngày Quốc Khánh 2/9

Đúng ngày 2/9, người dân Việt Nam sẽ được miễn phí khi tham quan các điểm di tích này ở phố cổ Hà Nội.

Theo Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, trong ngày Quốc khánh 2/9/2026, 6 điểm di tích trên địa bàn phường Hoàn Kiếm sẽ mở cửa miễn phí đối với công dân Việt Nam.

Danh sách gồm:
1.Đền Bạch Mã tại số 76 Hàng Buồm;

2.Đình Kim Ngân số 42 Hàng Bạc;

3.Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây;

4.Di tích số 22 Hàng Buồm;

5.Di tích số 28 Hàng Buồm;

6.Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tại số 50 Đào Duy Từ.

Các điểm di tích mở cửa từ 8h đến 12h vào buổi sáng và từ 13h30 đến 17h30 vào buổi chiều.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Trước đó, theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 08/12/2025, đơn vị sẽ tổ chức thu phí tại Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm và Đình Kim Ngân số 42 Hàng Bạc. Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tại số 50 Đào Duy Từ thu phí từ 1/1/2026. Di tích 22 Hàng Buồm thực hiện thu phí từ 1/1/2025. Giá vé vào cửa của các di tích này là 20.000 đồng/lượt/khách/điểm.

Việc miễn phí tham quan diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, du lịch nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Theo thông tin từ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô, nhiều di tích, bảo tàng và điểm đến đã xây dựng các chương trình trải nghiệm, trưng bày và hoạt động nghệ thuật kéo dài trong dịp lễ.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, du khách có thể tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm, tham quan các triển lãm và khám phá tour đêm. Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, trong khi Bảo tàng Hà Nội triển khai trưng bày ảnh, tọa đàm cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng có thêm hoạt động trưng bày gốm sứ, góp phần mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách khi đến trung tâm Thủ đô. Bên cạnh đó, các tour khám phá di sản, tour đường sông trên sông Hồng, hành trình trải nghiệm làng nghề, du lịch cộng đồng và các sản phẩm khám phá Hà Nội bằng đường sắt tiếp tục được khai thác trong dịp nghỉ lễ.

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với những giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa của khu phố cổ Hà Nội, đồng thời góp phần tăng sức hút cho các hoạt động du lịch của Thủ đô trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Tổng hợp

Danh sách 6 điểm di tích miễn phí cho công dân Việt Nam trong ngày Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 2.Tin vui: Toàn bộ người dân Hà Nội và du khách được miễn phí dịch vụ này suốt 5 ngày nghỉ lễ 2/9

Trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9/2026, nhân dân và du khách được miễn 100% giá vé lượt cho trên hai tuyến đường sắt đô thị này.

Minh Ánh

Phụ Nữ Mới

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