Lời khuyên cho những gia đình không rút phích cắm các thiết bị điện trong nhà

Nhiều gia đình có thói quen chỉ tắt thiết bị bằng nút nguồn hoặc điều khiển rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện. Tuy nhiên, với những thiết bị không cần hoạt động liên tục, đặc biệt khi gia đình đi vắng nhiều ngày, việc chủ động ngắt nguồn có thể giúp hạn chế những rủi ro không đáng có.

TV, máy tính, bộ sạc, nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc… là những thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình. Không ít người sau khi sử dụng chỉ tắt thiết bị mà không rút phích cắm, thậm chí duy trì tình trạng này 24/24.

Trong điều kiện hệ thống điện và thiết bị hoạt động bình thường, điều này chưa chắc lập tức gây ra sự cố. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân vẫn cần chú ý đến nguy cơ mất an toàn điện, nhất là với những thiết bị không cần thiết phải duy trì nguồn và trong khoảng thời gian nhà không có người.

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Tắt thiết bị nhưng vẫn cắm điện, điều gì cần lưu ý?

Theo hướng dẫn của Bộ Công an về phòng cháy khi sử dụng thiết bị điện, khi không sử dụng, người dùng nên rút giắc cắm thiết bị khỏi nguồn điện để hạn chế sự cố chập, nổ ổ cắm xảy ra bất ngờ. Khi ra khỏi nhà, những thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết như đèn chiếu sáng, bếp điện, điều hòa… cũng nên được tắt.

Vấn đề càng cần được lưu tâm nếu hệ thống điện trong nhà đã có dấu hiệu xuống cấp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn ý kiến chuyên gia cho biết aptomat thường xuyên nhảy, ổ cắm nóng bất thường hay xuất hiện mùi khét có thể là dấu hiệu hệ thống điện đang quá tải hoặc mất an toàn.

Ở mức nguy hiểm hơn, nếu xuất hiện khói, tia lửa, tiếng lách tách hoặc aptomat nhảy liên tục, người dân cần ngắt aptomat và nhờ người có chuyên môn kiểm tra, thay vì tiếp tục thử sử dụng thiết bị.

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EVN cũng lưu ý dây dẫn bong tróc, nứt vỡ, phích cắm nóng bất thường, ổ cắm cháy xém hoặc có mùi khét đều là những dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Khi gia đình đang ở nhà, các bất thường như mùi khét hay tiếng lách tách có thể được phát hiện sớm. Nhưng nếu mọi người đi du lịch hoặc vắng nhà nhiều ngày, một sự cố phát sinh sẽ khó được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, trong mùa mưa bão còn có nguy cơ từ giông sét. Theo EVN, sét không nhất thiết phải đánh trực tiếp vào nhà mới gây hư hỏng thiết bị. Xung điện áp lớn có thể lan truyền qua đường điện hoặc đường tín hiệu và tác động đến các thiết bị điện tử bên trong.

Đi xa nhiều ngày, thiết bị nào nên được ưu tiên ngắt nguồn?

Trước hết là các thiết bị sinh nhiệt hoặc có công suất lớn như bàn là, máy sưởi, ấm siêu tốc, bếp điện, nồi chiên không dầu, lò nướng hay máy pha cà phê. Sau khi sử dụng, đặc biệt trước một chuyến đi dài ngày, các thiết bị này nên được kiểm tra và ngắt khỏi nguồn điện nếu không cần hoạt động.

Nhóm thứ hai cần đặc biệt lưu ý là bộ sạc và các thiết bị sử dụng pin.

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH được Học viện Cảnh sát PCCC đăng tải, người dân không nên sạc xe điện, pin, điện thoại, máy tính qua đêm và không sạc khi không có người ở nhà. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo thiết bị điện sinh nhiệt như bếp, đèn sưởi, bàn là phải được kiểm soát khi sử dụng và không đặt gần vật liệu dễ cháy.

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TV, máy tính, màn hình, loa, máy chơi game và các thiết bị giải trí cũng không nhất thiết phải duy trì kết nối với nguồn điện khi chủ nhà đi xa nhiều ngày. Với ổ điện kéo dài đang kết nối nhiều thiết bị, người dùng nên kiểm tra kỹ và ngắt nguồn những thiết bị không cần thiết.

Trước khi rời nhà, cũng nên quan sát ổ cắm, dây dẫn và phích cắm. Nếu thấy ổ cắm lỏng, đổi màu, cháy xém, dây điện nứt vỏ hay có dấu hiệu nóng bất thường, cần xử lý trước khi tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt sau những đợt mưa lớn, EVN khuyến cáo kiểm tra tủ điện, aptomat, công tắc, ổ cắm và dây dẫn tại những vị trí có nguy cơ bị nước tạt. Những dấu hiệu như vệt ẩm, rỉ sét, vỏ dây bong tróc, điểm nối cháy sém hay mùi khét đều có thể liên quan đến nguy cơ rò điện, chập cháy.

Không phải cứ ra khỏi nhà là cần rút tất cả phích cắm

Ngược lại, người dùng cũng không nên áp dụng quy tắc "rút sạch điện trong nhà" một cách máy móc.

Tủ lạnh, tủ đông nếu vẫn chứa thực phẩm cần được duy trì nguồn điện. Tương tự, camera an ninh, hệ thống báo động, thiết bị báo cháy, modem phục vụ camera hoặc một số thiết bị kỹ thuật đặc thù cũng có thể cần hoạt động liên tục.

Với những gia đình đi vắng nhiều ngày nhưng vẫn phải duy trì các thiết bị này, giải pháp phù hợp hơn là ngắt những nhánh điện không sử dụng và chỉ giữ lại nguồn cho các thiết bị thực sự cần thiết. Các thiết bị công suất lớn cũng nên có aptomat bảo vệ phù hợp; đây là một trong những nội dung được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo khi sử dụng điện trong gia đình.

Tủ lạnh là thiết bị cần cân nhắc, kiểm tra kỹ khi rút phích cắm (Ảnh minh họa)

Trước khi khóa cửa để đi xa, gia đình có thể dành vài phút kiểm tra theo nguyên tắc đơn giản: bếp và thiết bị sinh nhiệt đã tắt; không còn điện thoại, pin hay xe điện đang sạc; các ổ cắm không nóng hoặc cháy xém; vật liệu dễ cháy không đặt gần nguồn điện; những nhánh điện không cần thiết đã được ngắt.

Không phải mọi thiết bị điện đều cần được rút phích mỗi khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, với những thiết bị hoàn toàn không cần hoạt động, đặc biệt khi căn nhà sẽ vắng người trong thời gian dài, chủ động ngắt nguồn vẫn là biện pháp đơn giản để giảm bớt một nguồn rủi ro.

Tổng hợp