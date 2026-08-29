Khu vực bếp

Bếp là một trong những nơi nên được kiểm tra đầu tiên, vì đây thường tập trung nhiều thiết bị điện và thiết bị sử dụng gas. Trước khi rời nhà, gia đình nên kiểm tra bếp gas, van gas và bảo đảm bếp đã được tắt hoàn toàn. Với các thiết bị điện không cần sử dụng trong thời gian đi xa như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng hoặc nồi chiên không dầu, có thể tắt và rút phích cắm.

Cũng nên kiểm tra xem còn thức ăn dễ hỏng hoặc thực phẩm chưa được bảo quản đúng cách hay không. Nếu sử dụng tủ lạnh trong thời gian vắng nhà, không nên rút điện khi bên trong vẫn còn thực phẩm cần bảo quản.

Khu vực đặt máy giặt

Đây là khu vực có cả thiết bị điện và hệ thống cấp, thoát nước. Vì vậy, trước khi đi xa, nên kiểm tra máy giặt, vòi cấp nước và các đường ống xung quanh. Nếu máy giặt không cần sử dụng trong thời gian cả nhà vắng mặt, có thể tắt nguồn và rút phích cắm. Gia đình cũng nên kiểm tra các đầu nối và đường ống xem có dấu hiệu rò rỉ hay không.

Trong trường hợp vắng nhà nhiều ngày, có thể khóa van cấp nước cho máy giặt nếu điều kiện sử dụng cho phép. Điều này giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ nước kéo dài mà không có người phát hiện.

Phòng tắm và nhà vệ sinh

Trước khi rời nhà, nên kiểm tra toàn bộ vòi nước, vòi sen, bồn cầu và khu vực xung quanh để bảo đảm không có nước chảy hoặc rò rỉ. Đây cũng là lúc cần kiểm tra những thiết bị điện trong phòng tắm như bình nóng lạnh hoặc máy sấy tóc. Các thiết bị không cần sử dụng nên được tắt và ngắt nguồn điện phù hợp.

Việc kiểm tra khu vực này đặc biệt cần thiết khi gia đình vắng nhà trong thời gian dài. Một sự cố rò rỉ nhỏ nếu không được phát hiện có thể kéo dài nhiều ngày, gây lãng phí nước và ảnh hưởng đến các khu vực khác trong nhà.

Khu vực nhiều ổ cắm thiết bị

TV, máy tính, màn hình, bộ sạc điện thoại và nhiều thiết bị điện tử khác thường được cắm liên tục để thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.

Trước khi đi xa, nên kiểm tra và ngắt điện những thiết bị không cần hoạt động. Đặc biệt, cần chú ý đến các ổ cắm nối dài đang cắm nhiều thiết bị cùng lúc, cũng như dây điện hoặc củ sạc có dấu hiệu hư hỏng, nóng bất thường. Không nên để điện thoại, máy tính xách tay hoặc các thiết bị dùng pin đang sạc trong thời gian cả gia đình vắng nhà.

Cửa ra vào, cửa sổ

Trước khi khóa cửa đi xa, gia đình nên kiểm tra lại cửa chính, cửa phụ, cửa sổ và cửa ban công để bảo đảm đã được đóng và khóa chắc chắn.

Với những ngôi nhà sử dụng camera an ninh, chuông cửa thông minh hoặc hệ thống báo động, cần kiểm tra thiết bị có đang hoạt động, kết nối Internet ổn định và điện thoại vẫn có thể nhận cảnh báo hay không.

Nếu có người thân, hàng xóm đáng tin cậy hoặc người quản lý hỗ trợ trông nhà trong thời gian đi xa, gia đình cũng có thể thống nhất cách liên lạc trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường.