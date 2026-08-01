Cuộc đua khắc nghiệt nhất vừa diễn ra tại trường đại học nổi tiếng hơn 120 năm tuổi ở Hà Nội: Được ví là “lò đào tạo tinh hoa”

Vừa qua, trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường có lịch sử hơn 120 năm tại Hà Nội - vừa diễn ra một trong những cuộc đua khốc liệt nhất của đào tạo y khoa: Kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú khóa 51 năm 2026.

Con đường đào tạo tinh hoa

Từ lâu, bác sĩ nội trú được xem là con đường đào tạo tinh hoa mà không ít sinh viên Y khoa hướng tới. Tuy nhiên, cánh cửa này không rộng. Không chỉ bởi yêu cầu đầu vào cao và chương trình học khắt khe, mỗi người còn chỉ được tham gia kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú một lần duy nhất trong sự nghiệp.

Sau 6 năm theo học Y khoa, một số sinh viên tiếp tục lựa chọn bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú để theo đuổi con đường đào tạo chuyên sâu. Theo thông tin của Trường Đại học Y Hà Nội, đây là chương trình sau đại học dành cho người đã tốt nghiệp hệ chính quy ngành Y và có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn.

Thời gian đào tạo tùy chuyên ngành, kéo dài từ 2 đến 4 năm. Trong hệ thống đào tạo y khoa, bác sĩ nội trú thường được xem là một trong những chương trình có yêu cầu tuyển chọn và đào tạo cao, hướng tới việc hình thành đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn sâu.

Thông thường, người dự thi phải đáp ứng các điều kiện như tốt nghiệp Y khoa chính quy, dưới 27 tuổi và không có tiền sử bị kỷ luật. Điểm đặc biệt khiến kỳ thi này trở nên áp lực hơn nhiều cuộc tuyển sinh sau đại học khác là mỗi thí sinh chỉ có quyền dự thi duy nhất một lần.

Điều đó đồng nghĩa với việc kết quả của kỳ thi có thể trở thành dấu mốc quan trọng đối với lựa chọn nghề nghiệp của một sinh viên Y khoa sau nhiều năm học tập.

Kỳ thi năm nay của Trường Đại học Y Hà Nội được tổ chức đồng thời với tuyển sinh trình độ Thạc sĩ định hướng ứng dụng khóa 35. Riêng kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 51 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/8/2026 tại Nhà A6 của trường, dành cho thí sinh thuộc các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Y học cổ truyền.

Quy chế thi nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngay từ chiều 11/8, thí sinh đã phải có mặt trực tiếp tại trường để nghe phổ biến quy chế và nhận thẻ dự thi. Việc nhận thay không được chấp nhận. Danh sách thí sinh được chia thành nhiều nhóm, bố trí tại các phòng khác nhau của Nhà B nhằm phục vụ công tác phổ biến quy chế.

Trong các ngày thi, thí sinh không được tự ý di chuyển thẳng tới phòng thi. Với nhóm bác sĩ nội trú, người dự thi phải có mặt tại địa điểm tập trung theo đúng giờ quy định để gửi tư trang và các thiết bị điện tử, trước khi di chuyển sang Nhà A6 theo hiệu lệnh của Ban tổ chức. Riêng một số ca thi của bác sĩ nội trú, thí sinh phải có mặt sớm tới 30 phút để hoàn tất việc gửi đồ.

Danh sách vật dụng được phép mang vào khu vực thi cũng được giới hạn nghiêm ngặt: căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ, thẻ dự thi, bút chì, đồng hồ truyền thống và chai nước trong suốt đã bóc nhãn. Ô che mưa được mang theo nhưng phải ghi rõ thông tin thí sinh để gửi bên ngoài khu vực thi.

Thí sinh phải chuẩn bị riêng balo hoặc túi có khóa kéo để gửi đồ. Bên ngoài túi cần gắn thẻ ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và số điện thoại. Ban tổ chức có thể từ chối nhận giữ tư trang nếu túi không đáp ứng yêu cầu.

Một chi tiết khác cho thấy tính kỷ luật cao của kỳ thi là quy định về thẻ dự thi. Người dự thi không được viết hoặc vẽ bất kỳ ký tự nào lên thẻ trước và trong suốt thời gian thi. Vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật. Nếu đến muộn quá 15 phút sau thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tiếp tục dự thi môn đó cũng như các môn tiếp theo.

Ảnh: Facebook Đại học Y Hà Nội

Tại Nhà A6, việc di chuyển cũng được tổ chức theo hướng một chiều. Thí sinh lên phòng thi bằng cầu thang phía trước và xuống bằng cầu thang phía sau theo sự hướng dẫn của giám thị.

Cấu trúc bài thi gồm 4 môn: hai môn chuyên ngành, một môn cơ sở và một môn ngoại ngữ. Với phần ngoại ngữ, thí sinh có thể lựa chọn tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung. Thí sinh được hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính bảng và chỉ di chuyển vào khu vực thi khi có hiệu lệnh của Ban tổ chức.

Cái nôi uy tín đào tạo bác sĩ nội trú ở Hà Nội

Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam được khởi xướng tại trường từ năm 1974. Đến nay, mô hình này đã trải qua hơn nửa thế kỷ.

Trong khoảng 50 năm, Trường Đại học Y Hà Nội luôn là đơn vị đào tạo bác sĩ nội trú lớn nhất cả nước. Số bác sĩ nội trú được đào tạo tại trường chiếm khoảng 41% tổng số bác sĩ nội trú trên toàn quốc. Tính đến đầu năm 2024, trường đã đào tạo và tốt nghiệp 5.159 bác sĩ nội trú.

Trong khoảng 40 năm đầu, chương trình được tổ chức với quy mô tuyển sinh hạn chế và mục tiêu lựa chọn đội ngũ nhân lực y tế tinh hoa. Mỗi năm, chỉ một số lượng không lớn sinh viên vượt qua kỳ thi tuyển đầy cạnh tranh để tiếp tục bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu kéo dài khoảng 3 năm, với yêu cầu cao về kiến thức, kỹ năng và chuẩn đầu ra.

Những năm gần đây, mô hình đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam có nhiều thay đổi. Trước năm 2015, tỷ lệ sinh viên Y khoa tiếp tục học nội trú sau tốt nghiệp dưới 10%. Tuy nhiên, từ năm 2016, tỷ lệ này dần tăng lên, có thời điểm từ khoảng 20% lên tới 75%.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng lớn, kéo theo yêu cầu về đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu. Sau khi hoàn thành quá trình đào tạo, bác sĩ nội trú có thể hành nghề theo quy định mà không phải trải qua thêm một chương trình đào tạo chuyên môn khác. Cơ hội làm việc tại các bệnh viện tuyến trung ương và những cơ sở y tế đầu ngành cũng là lý do khiến chương trình này tiếp tục thu hút nhiều sinh viên xuất sắc.

(Tổng hợp)