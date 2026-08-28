Tin mới nhất về đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm nay đến ngày 30/8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng).

Từ đêm 30-31/8, khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau mưa có xu hướng giảm. Đến ngày 2/9, trời chuyển nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và và ngày 29/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 25-33 độ.