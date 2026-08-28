4 thiết bị dùng xong nên rút phích cắm, nhiều gia đình vẫn để 24/24

Trong một gia đình hiện nay, số thiết bị luôn kết nối với ổ điện có thể lên tới hàng chục món. Nhiều người có thói quen sử dụng xong chỉ bấm nút tắt, sau đó để nguyên phích cắm trong ổ điện từ ngày này sang ngày khác. Điều này không có nghĩa mọi thiết bị đều phải rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng. Tủ lạnh cần hoạt động liên tục; modem, router thường được duy trì kết nối; nhiều thiết bị điện tử hiện đại cũng có mức tiêu thụ điện chờ rất thấp. Việc liên tục rút rồi cắm lại những món này vừa bất tiện vừa không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, có một nhóm thiết bị gia dụng chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn, có bộ phận sinh nhiệt hoặc công suất tương đối lớn. Với những món dưới đây, sau khi sử dụng xong và thiết bị đã nguội nếu cần, rút phích cắm là một thói quen hợp lý.

1. Bàn là

Đây có lẽ là thiết bị rõ ràng nhất trong danh sách. Bàn là hoạt động bằng cách chuyển điện năng thành nhiệt và mặt đế có thể đạt nhiệt độ rất cao. Phần lớn bàn là hiện đại có bộ điều nhiệt, một số mẫu còn được trang bị tính năng tự ngắt khi không sử dụng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, các cơ chế này không nên được xem là lý do để người dùng để bàn là kết nối với nguồn điện sau khi đã sử dụng xong. Thói quen an toàn hơn là tắt bàn là, rút phích cắm bằng cách cầm vào phần đầu phích thay vì giật dây, sau đó đặt thiết bị ở vị trí chắc chắn và chờ nguội hoàn toàn trước khi cất. Đặc biệt, trước khi ra khỏi nhà, gia đình nên hình thành thói quen kiểm tra lại bàn là nếu vừa sử dụng. Đây cũng là cách tránh tình huống “không nhớ mình đã tắt bàn là chưa” mà rất nhiều người từng gặp.

2. Máy sấy tóc và các thiết bị tạo kiểu tóc bằng nhiệt

Máy sấy tóc thường chỉ hoạt động vài phút mỗi lần nhưng lại có công suất khá lớn. Tương tự, máy duỗi tóc và máy uốn tóc đều sử dụng bộ phận sinh nhiệt. Điểm đáng lưu ý hơn là những thiết bị này rất hay được sử dụng trong phòng tắm hoặc gần lavabo - nơi có khả năng xuất hiện nước và độ ẩm cao. Sau khi dùng xong, chỉ tắt công tắc rồi để nguyên thiết bị cắm ở ổ điện không đem lại lợi ích đáng kể nào. Người dùng nên rút phích cắm, để thiết bị nguội nếu có bề mặt nóng và cất tại nơi khô ráo. Ổ cắm trong khu vực phòng tắm cũng cần được bố trí và bảo vệ phù hợp với môi trường ẩm ướt. Không nên cầm phích cắm hoặc sử dụng thiết bị điện khi tay đang ướt.

3. Ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc hiện nay hầu hết đều có chức năng tự ngắt khi nước sôi. Vì vậy, việc để đế ấm cắm điện sau khi sử dụng không đồng nghĩa thiết bị sẽ tiếp tục đun nước hoặc tiêu thụ lượng điện lớn như lúc đang hoạt động. Dù vậy, đây vẫn là thiết bị không có nhu cầu duy trì nguồn điện liên tục trong phần lớn gia đình. Sau khi đun nước xong và không còn nhu cầu sử dụng, người dùng có thể rút phích cắm của đế ấm. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những chiếc ấm đã sử dụng lâu năm, dây điện hoặc phích cắm có dấu hiệu xuống cấp. Quan trọng hơn, đừng chỉ chú ý đến chuyện rút điện. Nếu thấy phích cắm nóng bất thường, ổ cắm lỏng, dây nguồn nứt, cháy sém hoặc xuất hiện mùi khét, nên ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị cũng như ổ điện. Không nên tiếp tục cắm lại chỉ vì chiếc ấm vẫn còn hoạt động được.

4. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu cũng là món đồ nhiều gia đình để cố định trên mặt bếp và cắm điện quanh năm để tiện sử dụng. Các mẫu nồi hiện đại thường có chế độ chờ sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, khác với tủ lạnh hay router, nồi chiên không khí không có chức năng nào cần duy trì liên tục khi gia đình không nấu ăn. Thiết bị này đồng thời sử dụng bộ phận gia nhiệt công suất cao trong quá trình hoạt động. Bởi vậy, sau khi hoàn tất việc nấu nướng, người dùng có thể tắt thiết bị, rút phích cắm và chờ nồi nguội trước khi vệ sinh. Khi bố trí nồi chiên, cũng cần chú ý không để dây điện tiếp xúc với bề mặt nóng, không đặt thiết bị quá sát những vật liệu dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt và luôn đảm bảo khoảng thoáng theo hướng dẫn của nhà sản xuất trong lúc nồi hoạt động.

Không phải thiết bị nào cũng cần rút phích cắm mỗi ngày

Rút phích cắm không nên trở thành một nguyên tắc áp dụng máy móc cho toàn bộ đồ điện trong nhà.

Tủ lạnh là ví dụ điển hình không nên ngắt điện sau mỗi lần sử dụng. Router, hệ thống an ninh, thiết bị nhà thông minh hay một số thiết bị cần duy trì hoạt động cũng không thuộc nhóm phải rút điện mỗi ngày. Ngay cả với 4 thiết bị kể trên, mục đích chính của việc rút phích cắm là ngắt hoàn toàn nguồn điện khi thiết bị không còn nhu cầu sử dụng, đặc biệt với những món sinh nhiệt hoặc chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Không nên hiểu rằng cứ để một thiết bị đạt chuẩn cắm vào ổ điện là lập tức gây nguy hiểm. Ngoài ra, một chiếc ổ cắm lỏng, phích cắm cháy xém, dây điện hư hỏng hay thiết bị có dấu hiệu bất thường đáng quan tâm hơn nhiều so với vài đồng điện chờ tiết kiệm được.

Vì vậy, thay vì đi quanh nhà rút mọi phích cắm, gia đình chỉ cần hình thành một nguyên tắc đơn giản: những thiết bị sinh nhiệt, công suất lớn và không cần duy trì hoạt động sau khi sử dụng thì nên ngắt nguồn khi đã dùng xong. Một thao tác chỉ mất vài giây nhưng giúp việc sử dụng đồ điện trong nhà chủ động và an toàn hơn.