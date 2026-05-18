Máy hút mùi bám đầy dầu mỡ vẫn có thể sạch bong chỉ sau 20 phút: Nhiều người bất ngờ vì “vũ khí” lại là… máy sấy tóc

Máy hút mùi là một trong những nơi dễ bám dầu mỡ nhất trong nhà bếp, nhưng cũng là khu vực nhiều người ngại vệ sinh nhất. Không ít gia đình để lớp dầu đóng dày cả tháng trời vì nghĩ phải tháo máy, dùng hóa chất mạnh hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp mới xử lý nổi.

Thế nhưng gần đây, một mẹo vệ sinh bằng máy sấy tóc kết hợp dung dịch tự pha lại khiến nhiều người bất ngờ vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa không cần chà mạnh tay mà máy hút mùi vẫn sạch bóng như mới.

Chị Li (sống tại Hợp Phì, Trung Quốc) từng chia sẻ rằng máy hút mùi nhà mình bẩn đến mức dầu mỡ nhỏ giọt khi nấu ăn. Mỗi lần nghĩ đến việc gọi thợ vệ sinh là chị lại ngại vì chi phí không hề rẻ. Sau đó, chị thử áp dụng cách dùng máy sấy tóc để làm mềm lớp dầu mỡ trước khi lau và bất ngờ vì chỉ mất khoảng 20 phút để làm sạch gần như toàn bộ máy hút mùi.

Vì sao máy hút mùi cần được vệ sinh thường xuyên?

Nhiều người cho rằng chỉ cần máy vẫn hút được khói là ổn, nhưng thực tế lớp dầu mỡ tích tụ lâu ngày có thể kéo theo khá nhiều vấn đề trong nhà bếp.

Đầu tiên là khả năng hút mùi giảm rõ rệt. Khi cánh quạt và lưới lọc bị phủ kín dầu mỡ, luồng khói không còn được hút mạnh như trước mà dễ quẩn ngược trở lại bếp. Đây cũng là lý do nhiều gia đình dù bật máy hút mùi nhưng vẫn cảm thấy cay mắt, bí bách khi nấu nướng.

Ngoài ra, dầu mỡ bám lâu ngày còn có thể chảy ngược xuống bếp khi gặp nhiệt độ cao. Không ít người từng gặp cảnh vài giọt dầu đen nhỏ thẳng vào nồi thức ăn đang nấu, vừa mất vệ sinh vừa ảnh hưởng mùi vị món ăn.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là lớp dầu này rất dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn, côn trùng và gián sinh sôi, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Nhiều người chỉ đến khi tháo máy ra mới "giật mình" vì bên trong quá bẩn.

Mẹo dùng máy sấy tóc để làm mềm dầu mỡ

Điểm thú vị của phương pháp này nằm ở chỗ: thay vì cố chà mạnh lên lớp dầu khô cứng, người dùng sẽ dùng nhiệt để làm mềm chúng trước.

Cách làm khá đơn giản:

- Bật máy sấy tóc ở chế độ nóng

- Giữ khoảng cách khoảng 15–20cm với bề mặt máy hút mùi

- Di chuyển đều tay quanh khu vực nhiều dầu mỡ trong khoảng 3–5 phút

Khi được làm nóng, lớp dầu sẽ mềm ra và dễ lau hơn rất nhiều. Đặc biệt vào mùa lạnh, đây được xem là bước giúp giảm đáng kể thời gian vệ sinh.

Nhiều người từng thử cho biết trước đây phải cọ rất lâu vẫn không sạch, nhưng sau khi làm nóng bằng máy sấy tóc, lớp dầu gần như "tan chảy", chỉ cần lau nhẹ là bong ra.

Công thức dung dịch vệ sinh tự pha tại nhà

Sau bước làm mềm dầu mỡ, phần tiếp theo là sử dụng dung dịch tẩy rửa tự chế với những nguyên liệu khá quen thuộc trong bếp:

- 1 thìa nước rửa chén

- 1 thìa baking soda

- Nửa cốc giấm trắng

- Nước nóng khoảng 70–80 độ C

Khuấy đều hỗn hợp này là đã có một dung dịch vệ sinh khá hiệu quả cho khu vực nhiều dầu mỡ. Baking soda giúp làm mềm các mảng bám cũ, giấm hỗ trợ khử mùi, còn nước rửa chén giúp hòa tan dầu nhanh hơn.

Không chỉ dùng cho máy hút mùi, nhiều người còn tận dụng hỗn hợp này để lau bếp gas, mặt đá bếp hay gạch ốp quanh khu vực nấu ăn.

Lau đúng cách còn quan trọng hơn dùng lực mạnh

Một sai lầm khá phổ biến là dùng búi sắt hoặc miếng chà quá cứng để cọ dầu mỡ. Điều này có thể khiến bề mặt máy hút mùi bị xước, mất lớp chống bám dầu và về sau càng khó vệ sinh hơn.

Cách phù hợp hơn là:

- Dùng khăn mềm hoặc miếng rửa chén mặt mềm

- Lau theo chiều ngang – dọc thay vì xoáy vòng

- Với vết bẩn dày, thấm dung dịch rồi để khoảng 5 phút trước khi lau

Sau khi vệ sinh xong, nên lau lại bằng khăn sạch và lau khô để hạn chế đọng nước trong các khe máy.

Một thay đổi nhỏ nhưng giúp căn bếp "dễ thở" hơn hẳn

Nhiều người thường chỉ dọn bếp, lau mặt đá hoặc rửa nồi chảo mà quên mất máy hút mùi mới là nơi tích tụ dầu mỡ nhiều nhất. Trong khi đó, chỉ cần vệ sinh định kỳ khoảng 2–4 tuần/lần, căn bếp sẽ sạch sẽ và đỡ ám mùi hơn rất nhiều.

Điều đáng nói là không phải lúc nào cũng cần thuê dịch vụ chuyên nghiệp hay mua các loại hóa chất đắt tiền. Đôi khi, vài món đồ vốn có sẵn trong nhà như máy sấy tóc, baking soda hay giấm trắng lại đủ để giải quyết một trong những "nỗi ám ảnh" lớn nhất của căn bếp.