Miền Bắc mưa to dịp nghỉ lễ 2/9

Miền Bắc hôm nay (27/8), trời nhiều mây, ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo ngày 28-29/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Từ đêm 29/8 đến ngày 31/8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, kéo theo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 1/9, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ giảm so với những ngày trước. Ngày 2/9 trời ít mưa, nắng nhẹ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Ngày 28-29/8, Hà Nội lúc nắng, lúc mưa. Từ đêm 29/8 đến ngày 1/9, Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 2/9 trời nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất trong những ngày tới ở Hà Nội từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng các ngày 30/8-1/9 chỉ từ 28-31 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa to diện rộng từ đêm 29/8 đến ngày 31/8.

Tại miền Trung, trong hai ngày 27-28/8, khu vực từ Huế đến Khánh Hoà tiếp tục có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nghệ An – Hà Tĩnh nắng nhẹ.

Từ chiều tối ngày 30/8-2/9, khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Huế đến Khánh Hoà ngày nắng, ít mưa.

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Trung trong các ngày 30/8-2/9 từ 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá đến Quảng Trị từ 28-31 độ, Huế đến Khánh Hoà từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên từ ngày 27/8-2/9 sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ từ 27/8 đến ngày 2/9 cũng duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.