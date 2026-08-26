Tất cả người dân sở hữu bất động sản chú ý mức phạt tới 6 triệu đồng từ 31/8

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý, kể từ ngày 31/8/2026, các trường hợp chậm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai (thường gọi là sang tên Sổ đỏ) sẽ bị áp dụng mức phạt tiền lên đến 03 triệu đồng đối với cá nhân và lên tới 06 triệu đồng đối với tổ chức.

Khung tiền phạt và nguyên tắc xử lý vi phạm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT, hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q Khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024 sẽ bị xử phạt như sau:

Lưu ý ngoại lệ: Quy định xử phạt này không áp dụng đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai.

Thời hạn 30 ngày bắt buộc sang tên và đối tượng bị xử phạt

Thủ tục "sang tên Sổ đỏ" là quy trình đăng ký biến động bắt buộc khi phát sinh các giao dịch như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai quy định người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, được tính theo các mốc cụ thể:

Giao dịch thông thường (chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn): Tính từ ngày phát sinh biến động.

Trường hợp thi hành án: Tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án hoặc tài sản bán đấu giá.

Trường hợp thừa kế: Tính từ ngày phân chia xong quyền di sản thừa kế hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Về trách nhiệm xử phạt: Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn mà quá hạn 30 ngày chưa đăng ký biến động thì bên nhận chuyển quyền là đối tượng bị áp dụng chế tài phạt tiền. Riêng đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, cả hai bên chuyển đổi đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Buộc hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai

Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, căn cứ theo Khoản 3 Điều 16 Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT, cá nhân và tổ chức vi phạm còn bắt buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là lập thủ tục đăng ký đất đai theo đúng quy định.

Do đó, các cá nhân, tổ chức khi tham gia các giao dịch nhận chuyển quyền sử dụng đất cần chủ động nộp hồ sơ đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày để bảo đảm quyền lợi pháp lý, tránh phát sinh chi phí phạt tiền và các phiền hà liên quan.