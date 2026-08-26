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Ra quyết định khởi tố chủ tài khoản TikTok "Hằng Lê Sâm Ngọc Linh"

| | Xã hội

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội "Lừa dối khách hàng".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2023, Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu tìm hiểu, kinh doanh các sản phẩm Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum. Tuy nhiên, do giá thành sản phẩm cao nên việc kinh doanh gặp khó khăn.

Trong quá trình tham gia các nhóm mua bán sâm trên thị trường, Hằng nhận thấy Sâm Lai Châu có đặc điểm, hình thái tương đồng với Sâm Ngọc Linh nhưng giá thành thấp hơn. Khoảng cuối năm 2023, Hằng liên hệ mua cây, củ Sâm Lai Châu của N.Đ.Q (sinh năm1988), trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để phục vụ việc kinh doanh.

Mặc dù biết rõ số cây, củ sâm mua của N.Đ.Q là Sâm Lai Châu, nhưng trong quá trình bán hàng, Lê Thị Thanh Hằng vẫn sử dụng tài khoản TikTok "Hằng Lê Sâm Ngọc Linh" để livestream giới thiệu, quảng cáo, chào bán sản phẩm.

Trong quá trình livestream, Hằng cố tình giới thiệu số sâm này là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum, đưa ra các thông tin không đúng về chủng loại, nguồn gốc sản phẩm nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Tin vào những thông tin Hằng đưa ra, nhiều khách hàng nhầm tưởng sản phẩm là Sâm Ngọc Linh thật và mua hàng.

Ngoài ra, Lê Thị Thanh Hằng còn đưa Sâm Lai Châu cho em gái là Lê Thanh Hậu (sinh năm 1998), trú tại xã Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn Hậu cách thức giới thiệu số sâm này là Sâm Ngọc Linh chính gốc từ Kon Tum để bán cho khách hàng qua mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Lê Thị Thanh Hằng về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án là lời cảnh báo đối với người tiêu dùng khi mua các sản phẩm có giá trị cao, đặc biệt là các sản phẩm sâm được quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội. Người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các giấy tờ liên quan, thận trọng trước những thông tin quảng cáo, cam kết của người bán qua các phiên livestream, chủ động kiểm tra, xác thực thông tin trước khi thực hiện giao dịch, tránh mua phải sản phẩm không đúng chủng loại, nguồn gốc, chất lượng.

Theo Duy Anh

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