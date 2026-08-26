Diễn viên Kiều Thị Thanh bị bắt như thế nào?

Từ 97 cây cần sa, công an bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn trong đó có diễn viên Kiều Thanh

Tối 25/8, Công an TP Hà Nội thông tin, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô, qua công tác rà soát, quản lý địa bàn và xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, ngày 29/6, Công an phường Yên Hòa phát hiện 03 đối tượng có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng và bán cho các đối tượng khác.

Tang vật thu giữ gồm hơn 3,3kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa.

Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố khẩn trương điều tra, triệu tập 15 đối tượng liên quan, khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 05 bị can.

Đây được xác định là mắt xích ban đầu để lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Các đối tượng liên quan trong vụ án được triệu tập về trụ sở Công an phường Yên Hòa để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra mở rộng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Yên Hoà khẩn trương xác minh, mở rộng vụ án.

Theo đó, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1979, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội) có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi đối tượng đang mang đi giao cho khách và tiếp tục thu giữ thêm 781 dụng cụ tại nơi ở.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều đối tượng có liên quan đến hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 3/8, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP triệu tập, làm việc với 98 đối tượng. Qua xét nghiệm, có 68 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý hình sự 65 đối tượng và đưa 11 trường hợp đi cai nghiện theo quy định. Trong đó, có Kiều Thị Thanh (sinh năm 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), bị phát hiện, điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Kiều Thị Thanh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo thông tin trên báo VnExpress, diễn viên Kiều Thanh năm nay 45 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, thường đóng các vai diễn phản diện hoặc cá tính mạnh. Cô từng tham gia các bộ phim Cảnh sát hình sự, Hai phía chân trời, Khi đàn chim trở về. Kiều Thanh được nhiều người biết đến nhất với vai diễn "Trà Cave" trong phim Phía trước là bầu trời - một trong những vai diễn để đời. Năm 2015, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tập trung đấu tranh, làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cũng theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm, trước hành vi chống đối quyết liệt, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an nhằm tẩu thoát, Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế đối tượng bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Công an đã triệu tập tổng số 226 đối tượng để điều tra

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Công an phường Hoàn Kiếm, Công an phường Yên Hoà triệu tập tổng số 226 đối tượng (có 144 trường hợp xét nghiệm dương tính với chất ma túy) và củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 đối tượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 14,655kg Methamphetamine; 1,26kg Ketamine; 6,182kg MDMA; hơn 116 gam heroin; 01 khẩu súng cùng đạn; 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.

Kết quả điều tra vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của Công an Thủ đô trong việc chủ động phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây ma túy từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.