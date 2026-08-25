Truy tìm người tên Trần Thị Thảo SN 1984

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành Quyết định truy tìm đối với: Trần Thị Thảo, sinh ngày: 26/10/1984, nơi đăng ký thường trú (trước đây): thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa; số CCCD: 056184002677.

Trần Thị Thảo là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự hiện không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm; khi tìm thấy đối tượng cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Khánh Hòa - 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại 0947.513.113 hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Vũ Hoàng, số điện thoại 0793.533.968 hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.