Công an phát hiện, bắt quả tang Vũ Bảo Thy SN 2007

Thời gian qua, Công an phường Phú Lương, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp công tác, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Trong hai ngày 20 và 21/8/2026, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Điển hình, trưa ngày 20/8/2026, tại khu vực phía trước chung cư PCC1, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Công an phường Phú Lương phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Doãn Thành (sinh năm 1995, nơi ở: phường Phú Lương, TP Hà Nội) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,36 gam ma túy Methamphetamine.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 21/8/2026, tại Tổ dân phố Ba La, Công an phường Phú Lương phát hiện, bắt quả tang Vũ Bảo Thy (sinh năm 2007) và Hoàng Bảo Linh (sinh năm 2007) cùng ở tại phường Phú Lương, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Công an tạm giữ tổng số 08 lọ tinh dầu ma túy và 02 dụng cụ hút tinh dầu (POD). Hiện, Công an phường Phú Lương đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.