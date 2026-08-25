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Diễn viên Kiều Thanh khai gì tại cơ quan công an?

| | Xã hội

Tại cơ quan công an, diễn viên Kiều Thanh khai về việc sử dụng chất ma túy và thừa nhận đây là hành vi sai trái, gây ảnh hưởng đến công chúng.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can để điều tra các hành vi liên quan đến sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan Công an, vụ án được mở rộng điều tra từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy. Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội truy xét các đầu mối liên quan và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Kiều Thị Thanh đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Theo điều tra ban đầu, để có tiền phục vụ việc sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Tại cơ quan công an, nữ diễn viên Kiều Thanh khai nhận:

"Bạn có mời uống bia rượu, ở trong đó có pha chất ma túy tổng hợp. Mình là diễn viên, việc lỡ dùng chất cấm như vậy là không nên, chắc chắn cần phải xem xét lại, gây ảnh hưởng trong công chúng. Việc dùng ma tuý là sai trái."

Cũng theo cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây được xác định hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Từ các đầu mối mua bán, cơ quan Công an tiếp tục truy xét những nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng.

Đáng chú ý, một số đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Những người này đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Riêng Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng và mắt xích liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

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