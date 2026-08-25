Danh tính bảo vệ hành hung shipper trong Khu đô thị Louis City Hoàng Mai

Nam bảo vệ khu đô thị tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), Công an phường Hoàng Mai đã triệu tập các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng hành hung được xác định là L.X.V (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) - nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, nạn nhân bị hành hung là anh H.H.P (SN 2003, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội).

Công an phường Hoàng Mai cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cảnh báo, người dân khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác và trật tự an toàn xã hội.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, sáng 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế xe ôm công nghệ bị người mặc quần áo bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung.

Theo hình ảnh từ camera hành trình ô tô, người đàn ông mặc quần áo bảo vệ có hành vi đánh một tài xế xe ôm công nghệ. Khi tài xế ngã xuống đường, người này tiếp tục đá, đạp lên người nạn nhân.

Anh P. nạn nhân kể lại sự việc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh P., nạn nhân trong vụ việc, cho biết khoảng 9h cùng ngày, anh vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời kể, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “sao lại thế ạ”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper cho biết dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung.

“Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Trưa cùng ngày, cơ quan Công an đã đưa nam bảo vệ về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.