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Chặn xe khách kiểm tra, công an bắt Nguyễn Văn Thành SN 1984

| | Xã hội

Qua kiểm tra hành khách trên xe, Tổ công tác phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin nghiệp vụ.

Công an thành phố Huế ngày 24/8/2026 cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã khi đang trên đường lẩn trốn.

Cụ thể, vào chiều ngày 24/8/2026, sau khi tiếp nhận tin báo về đối tượng truy nã đang di chuyển trên phương tiện lưu thông theo hướng Bắc – Nam, Phòng PC08 đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến chủ động triển khai lực lượng đón lõng, chốt chặn.

Đến 17h30 cùng ngày, tại Km 800+700 Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn TP Huế), Tổ công tác thuộc Đội CSGT ĐB số 1 do Thượng úy Mai Công Tuấn – Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng đã ra hiệu lệnh dừng, kiểm soát xe khách mang biển kiểm soát 37H-077.48 (nhà xe Thông Ngọc).

Đối tượng được áp giải về cơ quan Công an để làm việc - Ảnh: Công an TP Huế

Qua kiểm tra hành khách trên xe, Tổ công tác phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin nghiệp vụ. Đấu tranh nhanh, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thành (SN: 10/8/1984; nơi thường trú: xóm Tân Cảnh, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã vào ngày 06/8/2026 về tội danh “Đánh bạc” theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa đối tượng về trụ sở Đội CSGT ĐB số 1 để tiếp tục xác minh, làm rõ; đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an phường Phong Điền và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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