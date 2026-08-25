Luật sư bào chữa cho biết người mẫu An Tây mới học hết lớp 9, hiểu biết pháp luật hạn chế

Ngày 25/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Sau phần luận tội của Viện KSND TPHCM, các luật sư bắt đầu trình bày quan điểm bào chữa, tập trung vào vai trò, nhân thân, thái độ khai báo và các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo.

Chi Dân xin hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo cáo buộc, ngày 4/11/2024, Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến phòng của Lê Thị Triều. Tại đây, Chi Dân rủ những người có mặt sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy và thuốc lắc, bị cáo tiếp tục rủ nhóm sử dụng “nước vui” và trả tiền mua ma túy.

Chi Dân tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Bào chữa cho Chi Dân, luật sư Lê Thị Minh Nguyệt (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội và ăn năn, hối cải. Đây là cơ sở để đánh giá bị cáo đã nhận thức được sai phạm và hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

Luật sư cũng trình bày về nhân thân của Chi Dân, cho biết bị cáo xuất thân từ gia đình có công với cách mạng. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Chi Dân từng tham gia các chương trình thiện nguyện, có những đóng góp cho cộng đồng và được tặng giấy khen, bằng khen.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, qua đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

An Tây: “Xin tòa nhìn vào hoàn cảnh”

Với Andrea Aybar Carmona (An Tây), Viện Kiểm sát đề nghị 2-3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt từ 9-11 năm tù.

An Tây tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2024, An Tây cung cấp ma túy và địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng ma túy, sau đó tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy vào ngày 8/11/2024.

Luật sư đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành và nhân thân của bị cáo.

Theo luật sư, An Tây mang quốc tịch Tây Ban Nha, từ nhỏ phải xa mẹ, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của gia đình. Khi trưởng thành, bị cáo rời Hà Nội để tự mưu sinh, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Đáng chú ý, luật sư cho rằng An Tây chỉ học hết lớp 9, trình độ học vấn và hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Bị cáo cũng được xác định đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự.

Từ những phân tích này, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, cân nhắc mức án phù hợp, tạo cơ hội để bị cáo cải tạo và sớm trở về với gia đình, xã hội.

Phòng xử án đặt tại T30. Ảnh chụp qua màn hình.