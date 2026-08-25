Hải Sa Pa 'hô biến' thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc thế nào?

Hải Sa Pa tên thật là Vũ Hoàng Hải, sinh năm 1986 tại Phú Thọ và lớn lên tại đây. Hải từng lập nghiệp bằng nghề lái xe, phục vụ du khách đến Sa Pa và nhiều địa phương ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. Nhận thấy cơ hội từ mạng xã hội, năm 2011, Hải bắt đầu đăng những video đầu tiên trên kênh YouTube SAPA TV. Đến nay, kênh này có hơn 1,9 triệu người đăng ký. Sau YouTube, Hải tiếp tục mở rộng sang TikTok, thu hút hơn 5,2 triệu người theo dõi.

Thịt trâu Ấn Độ đội lốt “đặc sản Tây Bắc”

Theo Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã

hội, Hải Sa Pa chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “Thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Sau đó, Hải và vợ quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, đồng thời in logo Hải Sa Pa TV để bán ra thị trường.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2022-2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam lượng “Thịt trâu sấy khô tê cay” trị giá khoảng 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Một video trước đây được Hải Sa Pa đăng trên mạng xã hội cho thấy, Hải quảng cáo nhập thịt trâu tươi của người dân với giá 200.000-250.000 đồng/kg. Theo Hải, để làm ra 1 kg thịt trâu sấy khô phải sử dụng từ 3-3,5 kg thịt trâu tươi. Với giá bán 1-1,2 triệu đồng/kg, Hải cho rằng mức giá này là rẻ.

Bị can Vũ Hoàng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, tìm hiểu của phóng viên, các trang bán hàng online, thịt trâu tươi Ấn Độ được giới thiệu, rao bán với giá khoảng 70.000-140.000 đồng/kg, tùy loại. Nếu tính theo chính tỷ lệ Hải Sa Pa từng đưa ra, để làm 1 kg thịt trâu sấy cần khoảng 3-3,5 kg thịt trâu tươi. Với mức giá này, chi phí cho lượng thịt trâu tươi Ấn Độ để làm trâu sấy khô tương ứng chỉ khoảng 210.000-490.000 đồng.

Trong khi đó, sản phẩm thịt trâu sấy mang thương hiệu Hải Sa Pa được quảng cáo, rao bán với giá khoảng 1-1,2 triệu đồng/kg, tức cao hơn khoảng 2-5 lần so với chi phí thịt nguyên liệu. Nếu lấy mức chênh lệch này để tính trên 30 tỷ đồng tiền sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” mà cơ quan điều tra xác định mà Hải Sa Pa và vợ đã mua, sau khi trừ các chi phí như chế biến, gia vị, bao bì, in ấn, đóng gói, vận chuyển... số tiền thu về từ việc bán sản phẩm là rất lớn.

Bị can Bùi Thị Kim Tuyên. Ảnh: CACC.

Trước đó, sản phẩm từng góp phần tạo nên thương hiệu của Hải Sa Pa là thịt trâu gác bếp đã được Hải gỡ khỏi giỏ hàng trên các nền tảng thương mại điện tử vào năm 2025.

Lý giải về việc gỡ giỏ hàng đối với mặt hàng từng mang lại doanh thu lớn, Hải Sa Pa từng thông tin với báo chí rằng doanh thu các sản phẩm đặc sản giảm hơn 90% so với cùng kỳ. Hải cho biết trâu gác bếp từng là sản phẩm chủ lực, cùng với nấm hương Sa Pa, miến dong, gạo Séng Cù... nhưng chỉ bán theo từng mùa vụ.

Những hình ảnh Hải Sa Pa rao bán thịt trâu trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ video.

Trong khi Hải nói việc gỡ sản phẩm xuất phát từ doanh thu giảm và hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thực tế sản phẩm từng được quảng bá, bán trong thời gian dài và là một trong những mặt hàng gắn với thương hiệu Hải Sa Pa. Đáng chú ý, sau khi gỡ giỏ hàng, Hải vẫn xuất hiện trong các video giới thiệu sản phẩm thịt trâu và khẳng định về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

"Cỗ máy" bán hàng trên mạng xã hội

Trên trang TikTok “HẢI SAPA TV” của Vũ Hoàng Hải, hiện các sản phẩm được gắn trên giỏ hàng gồm gia vị chẩm chéo đóng hộp, mật ong khoái rừng, dao bếp, miến sợi, nấm hương... với lượt bán khủng, các sản phẩm có lượt bán trung bình từ vài chục nghìn đến gần trăm nghìn. Theo các video trên kênh được đăng tải, sau khi gỡ giỏ hàng, Hải Sa Pa không bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhưng các mặt hàng vẫn có sẵn tại hệ thống cửa hàng của Hải tại Sa Pa, Lào Cai và TPHCM.

Một số video được Hải Sa Pa đăng tải trước đây, sau đó được các trang khác dẫn lại, cho thấy Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (tức Phú Lê) từng tham gia quảng cáo, bán sản phẩm thịt trâu của Hải. Trong một video, Hải và Huấn trực tiếp xé thịt, chấm nước gia vị và ăn trên livestream, đồng thời kêu gọi người xem mua ủng hộ sản phẩm. Hải và Huấn giới thiệu đây là thịt trâu tươi, kêu gọi người xem ủng hộ thịt trâu mang thương hiệu “Tây Bắc” và cho biết sản phẩm đã được bán trong 6 năm nhằm tạo dựng uy tín với khách hàng.

Hải Sa Pa và Huấn Hoa Hồng trên một livestream bán thịt trâu sấy. Ảnh: Cắt từ video.

Cuối năm 2022, Hải Sa Pa khai trương một nhà hàng quy mô lớn tại trung tâm phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nhà hàng chuyên phục vụ các món đặc sản Tây Bắc và tổ chức nhiều sự kiện. Hải từng cho biết tổng chi phí mua đất và xây dựng nhà hàng này hơn 100 tỷ đồng.

Năm 2025, Hải thành lập Công ty CP Tập đoàn Sapa TV với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, Hải nắm 60% cổ phần và giữ chức giám đốc. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như lưu trú, ẩm thực, quảng cáo và bất động sản.

Không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh, Hải còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Tháng 10/2023, Hải tổ chức lễ tân gia một căn biệt thự 5 tầng tại Lào Cai với diện tích khoảng 1.250 m2. Đây cũng là nơi ở của gia đình Hải, đồng thời được sử dụng làm trung tâm cho các hoạt động kinh doanh. Tháng 10/2024, Hải công khai hình ảnh một chiếc Porsche.

Luật sư nói gì?

Theo luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Công ty Luật ICC Việt Nam, hành vi khách quan của tội “Lừa dối khách hàng” được quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự, gồm các hành vi cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối khác trong quá trình mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, với lỗi cố ý.

Theo luật sư Tùng, tội phạm được cấu thành khi người thực hiện hành vi đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm; hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm; hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 198, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Ngoài ra, khoản 3 Điều 198 quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2-100 triệu đồng và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.